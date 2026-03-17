SUIVEZ-NOUS

Mardi, 17 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 9 s

Guerre au Moyen-Orient

Le Canada et ses alliés appellent à la désescalade au Liban

Émile Boudreau
Le 17 mars 2026 — Modifié à 13 h 31 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du RoyaumeUni ont signé une déclaration commune appelant à une fin immédiate de l’escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban.

Dans leur déclaration, les cinq pays se disent « profondément préoccupés » par l’intensification des affrontements et appellent les représentants israéliens et libanais à s’engager dans des négociations afin de parvenir à une solution politique durable.

« Les attaques du Hezbollah contre Israël et les frappes visant des civils doivent cesser, et ses membres doivent déposer les armes. Nous condamnons la décision du Hezbollah de se joindre à l’Iran dans les hostilités, laquelle compromet davantage la paix et la sécurité dans la région. », peuton lire dans la déclaration partagée par le cabinet du premier ministre du Canada.

Les signataires dénoncent particulièrement les attaques contre les infrastructures civiles, les travailleurs de la santé et les établissements hospitaliers, ainsi que celles visant la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Ils appellent toutes les parties au conflit à agir dans le strict respect des règles humanitaires internationales.

Par ailleurs, les dirigeants demandent à Israël d’éviter une offensive terrestre de grande envergure au Liban. Selon eux, une telle opération risquerait de s’inscrire dans la durée et d’entraîner des conséquences humanitaires dévastatrices pour une population déjà confrontée à des déplacements forcés.

La déclaration réaffirme enfin le soutien des cinq pays aux efforts du gouvernement libanais pour désarmer le Hezbollah, interdire ses activités militaires et mettre un terme à ses opérations armées.

« Nous sommes solidaires du gouvernement et du peuple du Liban, qui sont malgré eux entraînés dans ce conflit. », conclut le texte.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec accorde 380 000 $ pour terminer la restauration de l’église Saint-Joseph
Publié à 21h08

Québec accorde 380 000 $ pour terminer la restauration de l’église Saint-Joseph

Le gouvernement du Québec a répondu positivement à la seconde demande d’aide financière de la fabrique Saint-Joseph. Le ministère de la Culture et des Communications accorde ainsi une enveloppe supplémentaire de 380 000 $ pour finaliser les travaux de réfection de l’église Saint-Joseph. Cela porte à 1,1 M$ la contribution de Québec au projet. ...

LIRE LA SUITE

First Phosphate entame les procédures pour son projet minier Bégin–Lamarche
Publié à 16h16

First Phosphate entame les procédures pour son projet minier Bégin–Lamarche

La société d’exploration et de développement minier First Phosphate a annoncé aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, le début de procédures importantes en vue de la réalisation de son projet de mine à ciel ouvert sur le site de Bégin–Lamarche. Des rencontres de discussion citoyenne se tiendront ce soir à Bégin et demain, le 18 mars, à ...

LIRE LA SUITE

Des personnes mises sous garde contre leur gré
Publié à 10h00

Des personnes mises sous garde contre leur gré

Une enquête menée par Le Quotidien fait état d’une augmentation du nombre de personnes hospitalisées contre leur gré dans les hôpitaux du Québec, et ce depuis 10 ans. Les causes sont multiples: vieillissement de la population, troubles psychiatriques, ou la hausse de l’itinérance.  On parle même d’un écart marqué au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES