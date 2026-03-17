Québec accorde 380 000 $ pour terminer la restauration de l’église Saint-Joseph

Le gouvernement du Québec a répondu positivement à la seconde demande d’aide financière de la fabrique Saint-Joseph. Le ministère de la Culture et des Communications accorde ainsi une enveloppe supplémentaire de 380 000 $ pour finaliser les travaux de réfection de l’église Saint-Joseph.

Cela porte à 1,1 M$ la contribution de Québec au projet. Excluant cette dernière enveloppe de 380 000 $, plus de 2,2 M$ ont été investis dans la restauration de l’église depuis sa fermeture en 2020, dont 1,2 M$ par la fabrique, 700 000 $ par le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) et 325 000 $ par la Ville d’Alma.

« Étant donné que l’aide du CPRQ a été suspendue, cette fois, nous avions fait la demande directement au ministère de la Culture et des Communications par le biais de notre député Éric Girard », précise le président du conseil de fabrique, André Bergeron. Ce dernier ajoute qu’il ne peut « qu’applaudir » la contribution additionnelle de Québec, rappelant que « sans ça, c’était difficile d’imaginer la continuité du projet. […] La fabrique considère qu’elle a obligation de fournir des résultats, et elle va assumer cette obligation-là. »

Pour sa part, Éric Girard affirme être « très fier de toutes ces personnes qui se sont impliquées corps et âme dans le projet ». Il mentionne également la diligence avec laquelle le dossier a été mené par son gouvernement, précisant qu’il n’a « même pas été nécessaire d’attendre le dépôt du nouveau budget ».

Tant Éric Girard qu’André Bergeron soulignent par ailleurs le travail effectué par Julie Dufour dans le dossier. Ils rappellent que c’est elle qui est responsable du montage financier, puis du dépôt de la demande de subvention à l’origine de l’octroi de la plus récente enveloppe. Rappelons que Julie Dufour, figure de proue des spectacles de La Quête, s’est vivement impliquée dans la restauration de l’église Saint-Joseph au courant des dernières années.

Encore un manque à gagner

Cela dit, la fabrique Saint-Joseph devra encore trouver quelque 250 000 $ avant de crier victoire. C’est que la fabrique a établi à 630 000 $ la somme nécessaire pour terminer la restauration de l’église et ainsi pouvoir la rouvrir au public.

En ce sens, le député de Lac-Saint-Jean de même que le président de la fabrique soutiennent qu’il faudra que « d’autres partenaires s’impliquent pour terminer le projet ». Une rencontre entre la fabrique et la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, est prévue le 23 mars afin de discuter de la suite des choses.

André Bergeron précise que sur les 630 000 $, 370 000 $ serviraient à la réparation des fissures présentes à l’intérieur de l’église ainsi qu’à refaire la peinture des sections de plâtre réparées. Ensuite, 70 000 $ serviraient à l’installation, puis à la désinstallation des échafaudages nécessaires pour effectuer les travaux. Le reste de l’enveloppe serait dédié à la réfection du parvis et au ménage des lieux.

Les travaux effectués jusqu’à maintenant ont permis d’améliorer la ventilation et l’isolation de l’entretoit, de solidifier les fermes de toit et la charpente du transept ainsi que de raccorder la structure des voûtes aux fermes de toit.

Un carnet de santé de l’église a aussi été produit par la firme EPA Architecture. On y apprend d’ailleurs que le lieu de culte est « encore solide et en bon état », indique André Bergeron.