Du sang neuf à la Société de développement commerciale d’Alma

Plusieurs nouveaux visages ont été intégrés au conseil d’administration de la Société de développement commerciale (SDC) d’Alma à la suite de sa plus récente assemblée générale en janvier dernier, tandis que c’est un ancien visage qui reprenait récemment la direction générale.

En effet, après le départ de Julie Dufour et précédemment celui de Robin Ratthé, c’est Joanie Racine qui a repris la direction générale de la SDC d’Alma, fonctions qu’elle avait quittées en 2024 pour de « nouveaux défis professionnels ».

« J’étais partie me perfectionner en ressources humaines, précise-t-elle. Mais là, il y a des qui m’ont approchée pour que je fasse un retour, et étant donné qu’il y avait vraiment des nouvelles orientations et des changements qui avaient été effectués, l’aventure m’a vraiment tentée et c’est pour ça que je suis revenue. »

Révision du mandat

Joanie Racine explique que depuis 2022, la dimension événementielle occupe notamment une place moins importante dans le mandat de la SDC.

« On revient vraiment à l’essentiel de ce qu’est une SDC, c’est-à-dire de promouvoir le territoire [du centre-ville d’Alma], d’exprimer qui sont nos membres en leur donnant des tribunes publicitaires et médiatiques. Par exemple, s’il y a un nouveau commerçant qui arrive dans le centre-ville et qu’il n’a pas de site Internet, eh bien, moi, j’en ai un qui regroupe tous les membres de la SDC, donc je suis capable de lui donner un levier pour avoir de la visibilité. On mise aussi beaucoup sur les campagnes promotionnelles selon les différents besoins des membres. »

La mission de la SDC, poursuit la directrice générale, « c’est aussi de rendre le territoire propre et sécuritaire et oui, de l’animer, mais pas seulement. C’est sûr qu’il y a des évènements auxquels on tient mordicus et qui doivent absolument se dérouler au centre-ville. Des spectacles, ça amène des gens juste un soir, mais en même temps, ça donne une notoriété au centre-ville, et ça, c’est important aussi. »

Parallèlement, la SDC continue à jouer un rôle d’intermédiaire entre ses membres, les promoteurs, la Ville d’Alma et d’autres acteurs institutionnels afin de faciliter et d’accélérer la réalisation de différents projets au centre-ville. La voix directe dont profite la SDC auprès de la municipalité lui permet également d’éviter ou de limiter certains irritants manifestés par ses membres.

Nouveau conseil d’administration

Par ailleurs, le conseil d’administration de la SDC, dont les membres sont élus sur une base annuelle, a été considérablement renouvelé à l’issue des plus récentes élections.

À la présidence, Kiriane Marcoux, copropriétaire de la microbrasserie Lion Bleu et membre du conseil depuis janvier 2025, a succédé à Chantale Tremblay. Elle dit s’être proposée pour le poste considérant que « ça va faire onze ans que le Lion Bleu est ouvert, qu’on est dans le centre-ville, qu’on voit des évènements passer, qu’on entend beaucoup de choses, donc je voulais m’impliquer plus activement dans l’organisation. Et puis, j’adore mon centre-ville. J’adore aussi les discussions qu’on peut avoir au sein du conseil et le fait de mettre un chapeau collectif plutôt que de seulement penser à l’intérêt de mon commerce. Je suis tannée d’entendre dire que le centre-ville est mort. Je pense qu’en ce moment, il y une belle cohésion parmi les membres et que c’est vraiment le temps de travailler ensemble dans un objectif commun : remettre le centre-ville sur pied! »

Les autres nouveaux venus sont Annie St-Pierre, copropriétaire de la bijouterie L’Or-Loge, Casimir Belleau, propriétaire de la Boulangerie Farine, Kim Morel, avocate chez SBL avocats ainsi qu’Élise Cloutier, conseillère municipale du district Damase-Boulanger. Maxime Robitaille, directeur général de l’Hôtel Universel d’Alma, Mario Gagné, propriétaire et copropriétaire du plusieurs commerces au centre-ville, et Chantale Tremblay, également propriétaire et copropriétaire du plusieurs commerces au centre-ville, ont quant eux été réélus. Un siège est également occupé par un représentant de Développement économique Alma Lac-Saint-Jean.

Selon Joanie Racine, la principale force du conseil actuel réside dans son « excellente représentativité des différents secteurs d’activité du centre-ville ».