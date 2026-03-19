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Non-conformité avec la SAAQ

Suspension des cours de motocyclettes à l’Auto-École Lac St‑Jean

Émile Boudreau
Le 19 mars 2026 — Modifié à 13 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé la suspension du certificat de reconnaissance de l’AutoÉcole Lac StJean, située à Alma. Cette reconnaissance permettait à l’établissement d’offrir le Programme d’éducation à la sécurité routière (PESR) pour la classe 6, soit la formation obligatoire pour la conduite de motocyclettes.

La décision donne suite à des vérifications effectuées par la SAAQ auprès de l’école de conduite concernant le respect des conditions liées à sa reconnaissance. Ces inspections ont permis de constater certaines nonconformités, dont la nature n’a toutefois pas été précisée. En conséquence, l’école ne peut plus exercer ses activités à titre d’établissement reconnu pour l’enseignement du PESR de la classe 6, et ce, pour une durée indéterminée.

La suspension est entrée en vigueur le 11 mars 2026. L’AutoÉcole Lac StJean devra corriger les anomalies relevées et régulariser sa situation avant de pouvoir reprendre ses activités liées au programme visé.

Malgré la suspension, l’école a l’obligation de demeurer ouverte afin d’informer adéquatement sa clientèle qu’elle ne peut ni offrir le PESR ni conclure de nouveaux contrats pendant cette période.

L’établissement doit également remettre, sans délai et sans frais, les attestations de cours aux clients et clientes qui en font la demande et rembourser les frais correspondant à la portion de formation non suivie par les élèves inscrits au programme de motocyclette.

Les clients et clientes touchés par cette situation disposent de deux options : poursuivre leur parcours de formation dans une autre école de conduite reconnue par la SAAQ ou attendre la levée de la suspension de l’AutoÉcole Lac StJean.

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