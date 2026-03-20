SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 20 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 55s

Mont Lac-Vert

Poursuite des efforts de modernisation et de stabilisation

Le 20 mars 2026 — Modifié à 07 h 56 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Compagnie des montagnes de ski du Québec, propriétaire du Mont Lac-Vert, poursuit ses efforts de modernisation et de stabilisation pour la montagne d’Hébertville. Selon eux, plusieurs modifications ont été appliquées sur le terrain pour atteindre l’équilibre budgétaire.

Historiquement déficitaire, le Mont Lac-Vert s’efforce depuis quelques années à réduire ses pertes d’exploitation. Parmi ces efforts, la Compagnie des montagnes de ski met de l’avant le passage d’un modèle de gestion à dominante publique vers une structure à capitaux privés, qui a permis d’instaurer une approche davantage orientée vers la stabilité financière, l’efficacité opérationnelle et la pérennité des infrastructures.

De plus, des améliorations concrètes ont été réalisées au fil des dernières saisons, dont l'ouverture complète du domaine skiable dès le début de saison, l’amélioration significative de l’enneigement grâce à des équipements de nouvelle génération, l’installation d’un tapis magique et création d’un secteur d’apprentissage et la bonification de l’offre de services à l’École de glisse. 

La Compagnie des montagnes de ski du Québec confirme également que les premières étapes d’un projet de développement ont débuté et que de nouvelles phases seront annoncées prochainement. L’entreprise mentionne finalement que sa priorité demeure d’assurer une gestion rigoureuse et de poursuivre le développement de la station selon une vision réaliste, durable et orientée vers l’avenir, afin que l’avenir soit solide, ambitieux et durable au Mont Lac-Vert. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le milieu culturel régional soulagé par le maintien du financement
Publié à 9h00

Le milieu culturel régional soulagé par le maintien du financement

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean se dit soulagé de la décision du gouvernement du Québec de renoncer aux coupes envisagées dans le programme La culture à l’école et dans les sorties scolaires en milieu culturel. Le budget présenté prévoit cette semaine prévoit un investissement de 119 millions de dollars sur cinq ans afin d’assurer la continuité du ...

LIRE LA SUITE

François Legault demeurera député jusqu’aux élections
Publié à 8h30

François Legault demeurera député jusqu’aux élections

Radio-Canada confirme que François Legault demeurera député de la circonscription de L’Assomption après l’élection de son successeur à la tête de la Coalition Avenir Québec (CAQ), prévue le 12 avril. Selon son cabinet, cette décision vise à éviter que les citoyens de L’Assomption se retrouvent sans représentation à l’Assemblée nationale en cours ...

LIRE LA SUITE

Suspension des cours de motocyclettes à l’Auto-École Lac St‑Jean
Publié hier à 15h00

Suspension des cours de motocyclettes à l’Auto-École Lac St‑Jean

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé la suspension du certificat de reconnaissance de l’Auto‑École Lac St‑Jean, située à Alma. Cette reconnaissance permettait à l’établissement d’offrir le Programme d’éducation à la sécurité routière (PESR) pour la classe 6, soit la formation obligatoire pour la conduite de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES