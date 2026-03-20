Poursuite des efforts de modernisation et de stabilisation

La Compagnie des montagnes de ski du Québec, propriétaire du Mont Lac-Vert, poursuit ses efforts de modernisation et de stabilisation pour la montagne d’Hébertville. Selon eux, plusieurs modifications ont été appliquées sur le terrain pour atteindre l’équilibre budgétaire.

Historiquement déficitaire, le Mont Lac-Vert s’efforce depuis quelques années à réduire ses pertes d’exploitation. Parmi ces efforts, la Compagnie des montagnes de ski met de l’avant le passage d’un modèle de gestion à dominante publique vers une structure à capitaux privés, qui a permis d’instaurer une approche davantage orientée vers la stabilité financière, l’efficacité opérationnelle et la pérennité des infrastructures.

De plus, des améliorations concrètes ont été réalisées au fil des dernières saisons, dont l'ouverture complète du domaine skiable dès le début de saison, l’amélioration significative de l’enneigement grâce à des équipements de nouvelle génération, l’installation d’un tapis magique et création d’un secteur d’apprentissage et la bonification de l’offre de services à l’École de glisse.

La Compagnie des montagnes de ski du Québec confirme également que les premières étapes d’un projet de développement ont débuté et que de nouvelles phases seront annoncées prochainement. L’entreprise mentionne finalement que sa priorité demeure d’assurer une gestion rigoureuse et de poursuivre le développement de la station selon une vision réaliste, durable et orientée vers l’avenir, afin que l’avenir soit solide, ambitieux et durable au Mont Lac-Vert.