Maïté Blanchette-Vézina s’annonce dans la circonscription de La Peltrie

L’ex-ministre caquiste et députée indépendante Maïté Blanchette Vézina, quittera sa circonscription de Rimouski à la fin du mandat pour se présenter sous la bannière conservatrice dans la circonscription de La Peltrie, en périphérie de Québec. Entretemps, la politicienne représente maintenant sa circonscription de Rimouski sous les couleurs du Parti conservateur du Québec (PCQ).

Maité Blanchette Vézina se défend bien de vouloir nécessairement déloger l’actuel député de La Peltrie Éric Caire qui, d’ailleurs, ne se représenterait pas, selon TVA Nouvelles. Le chef des conservateurs québécois, Éric Duhaime, ajoute qu’il souhaitait que sa nouvelle recrue soit candidate en 2026 dans une circonscription où les conservateurs ont de réelles chances de victoire.

La Presse rapporte que pour M. Duhaime, l’arrivée de Maïté Blanchette Vézina au sein des conservateurs n’est pas de l’opportunisme politique. Cette dernière ne quitte pas un parti d’opposition pour se joindre au gouvernement et n’augmentera pas sa rémunération en devenant élue conservatrice, a-t-il ajouté.

Rappelons que l’arrivée de Maïté Blanchette Vézina au sein du PCQ permet maintenant au parti et à Éric Duhaime d’avoir un accès et aussi un siège à l’Assemblée nationale.