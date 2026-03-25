SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 26 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 45s

De la CAQ au PCQ

Maïté Blanchette-Vézina s’annonce dans la circonscription de La Peltrie

Le 25 mars 2026 — Modifié à 07 h 35 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L’ex-ministre caquiste et députée indépendante Maïté Blanchette Vézina, quittera sa circonscription de Rimouski à la fin du mandat pour se présenter sous la bannière conservatrice dans la circonscription de La Peltrie, en périphérie de Québec. Entretemps, la politicienne représente maintenant sa circonscription de Rimouski sous les couleurs du Parti conservateur du Québec (PCQ).

Maité Blanchette Vézina se défend bien de vouloir nécessairement déloger l’actuel député de La Peltrie Éric Caire qui, d’ailleurs, ne se représenterait pas, selon TVA Nouvelles. Le chef des conservateurs québécois, Éric Duhaime, ajoute qu’il souhaitait que sa nouvelle recrue soit candidate en 2026 dans une circonscription où les conservateurs ont de réelles chances de victoire.

La Presse rapporte que pour M. Duhaime, l’arrivée de Maïté Blanchette Vézina au sein des conservateurs n’est pas de l’opportunisme politique. Cette dernière ne quitte pas un parti d’opposition pour se joindre au gouvernement et n’augmentera pas sa rémunération en devenant élue conservatrice, a-t-il ajouté.

Rappelons que l’arrivée de Maïté Blanchette Vézina au sein du PCQ permet maintenant au parti et à Éric Duhaime d’avoir un accès et aussi un siège à l’Assemblée nationale. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Loin des préoccupations des jeunes parents, selon un sondage
Publié hier à 17h00

Loin des préoccupations des jeunes parents, selon un sondage

Alors que la Loi québécoise sur la laïcité de l’État est actuellement examinée par la Cour suprême du Canada et que les députés de l’Assemblée nationale s’apprêtent à se prononcer sur l’adoption du projet de loi no 9, Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec, un récent sondage révèle un décalage entre les priorités politiques de Québec et les ...

LIRE LA SUITE

Un comité crée pour maximiser les retombées de l’énergie éolienne
Publié hier à 16h00

Un comité crée pour maximiser les retombées de l’énergie éolienne

Un nouveau comité vient de voir le jour pour maximiser les retombées socioéconomiques liées au développement de la filière éolienne dans la région. Porté par les MRC du Domaine-du-Roy et du Fjord-du-Saguenay, le Comité Synergie Éolien réunit plusieurs acteurs régionaux ainsi que les Premières Nations. Les deux MRC ont été mandatées par l’Union ...

LIRE LA SUITE

Changement de décor pour le Spectacle aérien de Bagotville
Publié hier à 13h46

Changement de décor pour le Spectacle aérien de Bagotville

Le comité du Spectacle aérien international de Bagotville (SAIB) a convié les représentants des médias à une conférence de presse aujourd’hui afin de dévoiler les grandes nouveautés de l’événement. L’édition 2027 du SAIB se tiendra les 19 et 20 juin, dans le troisième arrondissement de Saguenay, au-dessus de la baie des Ha! Ha! Elle clôturera ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES