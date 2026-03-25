Plusieurs artisans de la région en lice au 8e gala des prix Lauriers

Plusieurs représentants du Saguenay–Lac-Saint-Jean figurent parmi la centaine de finalistes du 8e gala des prix Lauriers de la gastronomie québécoise, rapporte Radio-Canada. Organisé depuis 2018, cet événement majeur du milieu culinaire québécois se tiendra le 4 mai prochain à Montréal.

Parmi les finalistes issus de la région, on retrouve Francis Néron, de la microbrasserie Maître Renard à Chibougamau, Vladimir Antonov pour le restaurant l’Hopera à Jonquière, Les Jardins de Sophie à Saint-Fulgence ainsi que le restaurant La Cuisine et Jean-Philippe Reid du Verre Lime, tous deux établis à Chicoutimi.

Pour Jean-Philippe Reid, cette nomination représente son troisième passage au gala des prix Lauriers à titre de finaliste dans la catégorie Sommelier de l’année depuis l’ouverture de son restaurant, il y a trois ans.