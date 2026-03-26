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Temps de lecture : 58s

Lutte à l’homophobie et la transphobie

Québec accorde plus de 148 000 $ à un organisme de la région

Émile Boudreau
Le 26 mars 2026 — Modifié à 13 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec annonce l’octroi d’une somme de 148 351 $ à un organisme du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de soutenir un projet de lutte contre l’homophobie et la transphobie en milieux jeunesse.

Le financement permettra d’appuyer l’organisme Diversité 02, dont la mission est d’intervenir et d’accompagner les personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des identités de genre, dans la réalisation de son projet Pas juste un kiosque! Prévenir l’homophobie et la transphobie en milieux jeunesse.

« Je me réjouis de ce financement important pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans nos communautés. Il s'agit d'un soutien crucial pour mener à bien cette lutte au quotidien auprès de la population et avec cette dernière, dans un souci de sensibilisation collective à la nécessité de changer les choses durablement pour favoriser une société plus inclusive. », a déclaré Eric Girard, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette annonce s’inscrit dans un financement global de 2 924 383 $ sur trois ans, accordé dans le cadre de l’appel de projets 2025-2026 du Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Au total, 21 projets répartis dans 11 des 17 régions du Québec ont été retenus. Certains d’entre eux rejoignent même plus d’une région, voire l’ensemble du territoire québécois. Près de la moitié des projets soutenus ciblent spécifiquement la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux jeunesse.

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