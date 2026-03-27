Une hausse de taxes salée pour les résidents de la Villa des Érables

Déjà que les dettes contractées par Desbiens sous l’administration de Nicolas Martel, puis de Claude Delisle, pesaient lourd sur le fardeau fiscal des contribuables, ces derniers doivent maintenant composer avec une augmentation moyenne de 23,57 % de leur rôle d’évaluation.

Précisons que la précédente administration a divisé le territoire de Desbiens en trois secteurs, disposant chacun d’une taxation distincte, afin de concilier la dette de la municipalité.

Pour ce qui est des citoyens des secteurs # 1 et # 3, ils verront la valeur de leur compte de taxes augmenter de 4,44 % en 2026, soit une hausse d’environ 100 $ pour une résidence moyenne, dont la valeur est passée de 144 290 $ à 178 296 $ dans le dernier rôle d’évaluation. Cette augmentation atteindra cependant 10,33 % (342,23 $ de plus) en tenant compte des taxes spéciales et de la hausse des tarifs pour les services municipaux liés à l’eau, les égouts et la collecte des matières résiduelles.

Afin d’atténuer le fardeau des contribuables, la municipalité a procédé à une baisse de son taux de taxation résidentiel, qu’elle a fait passer de 1,57 % à 1,33 %.

Toutefois, « ce qui fait vraiment mal , indique le directeur général de Desbiens, Mathieu Simard, ce sont les taxes spéciales, surtout dans le cas du secteur des Érables (secteur # 2) ».

En effet, en raison de travaux de voirie et de stabilisation des berges d’un cours d’eau effectués dans leur secteur, les habitants du secteur de la Villa des Érables devront quant à eux composer avec une hausse moyenne de 45,38 % (1 437,21 $) de leur compte de taxes.

Trois taxes spéciales, dont la valeur varie au fil du remboursement de la dette, sont en vigueur à Desbiens : la 396-21 (169, 95 $ en 2026), la 414-25 (182,25 $ en 2026) et la 413-24 (455,36 $ en 2026). Les deux premières (169,95 $ et 182,25 $) s’appliquent à l’ensemble des secteurs, tandis que la troisième (455,36 $) s’ajoute seulement pour les résidents du secteur # 2.

S’il admet volontiers qu’il ne s’agit pas là d’une situation idéale, le directeur général affirme avoir « les mains liées ».

« Malheureusement, à Desbiens, il n’y a pas de solutions magiques pour régler la situation dans laquelle on est. On vit avec les décisions du passé, puis on va devoir les assumer. Les gens ont fait des choix politiques, ils ont voté pour des gens qui ont pris des décisions qui nous ont menés là. »

Afin d’éviter « les erreurs du passé », Mathieu Simard invite ses concitoyens à suivre le conseil municipal de plus près.

Programme triennal d’immobilisation (PTI)

En ce qui concerne son PTI 2026-2027-2028, Desbiens prévoit des dépenses totalisant 2 M$ en 2026.

De cette somme, 1,4 M$ seront notamment accordés à la réfection du chemin du Trou de la Fée incluant deux ponceaux, 150 000 $ à la déphosphatation des eaux usées, 150 000 $ pour l’achat d’un tracteur pour trottoirs et d’un camion-benne et 130 000 $ pour la réfection des stations de pompage.