Un projet de 10 M$ d’hébergement touristique au mont Lac-Vert

La Compagnie des montagnes de ski du Québec (CMSQ) souhaite développer un projet d’hébergement touristique évalué à 10 millions de dollars au Mont Lac-Vert, à Hébertville. L’entreprise envisage la construction de 24 logements locatifs au pied de la montagne, sur le site des anciennes glissades.

«On a un projet d’investissement de 10 millions de dollars que l’on veut développer sur l’ancien site des glissades, au pied de la montagne», a confirmé Christian Mars, le président de CMSQ. Le développement pourrait se décliner en blocs chalets de deux étages regroupant chacun quatre unités. Dans la première phase, 24 logements seraient construits et une deuxième phase pourrait amener le total à 48.

Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer la rentabilité de la station, qui fera un déficit de près de 200 000 dollars cette année. «L’un des freins actuels à Hébertville, c’est le manque d’hébergement, soutient Sébastien Tremblay, le directeur général de l’entreprise. Avec notre passe multimontagnes, les skieurs viennent de plus loin. Il faut leur offrir des options pour prolonger leur séjour.»

Plus tôt cette semaine, la CMSQ a lancé la Passe Monts Québec, soit un abonnement de ski multimontagnes qui donne accès à cinq stations de ski au Québec (monts Lac-Vert, Édouard, Grand Fonds, Massif du Sud et Belle-Neige).

Les étapes à franchir

«Le projet bénéficie de l’appui de la municipalité», affirme Sébastien Tremblay, ajoutant que certains enjeux devront être réglés avant de lancer le chantier, prévu au plus tôt en 2027 avec une livraison optimiste d’ici décembre de la même année. Alors que la municipalité doit faire des travaux pour assurer l’alimentation en eau potable, la CMSQ doit pour sa part réaliser une étude de caractérisation environnementale pour la gestion des eaux usées.

La conception du projet a été confiée à la firme d’architecture Lemay Michaud, reconnue notamment pour son travail sur le Club Med Québec Charlevoix. À plus long terme, une autre phase de développement pourrait voir le jour au sommet de la montagne. Toutefois, ce scénario nécessiterait la construction d’une route évaluée à plus de 10 millions de dollars. «L’acceptabilité sociale n’est pas encore acquise pour ce volet», note M. Tremblay.

Parallèlement, la CMSQ affirme être à l’écoute des préoccupations exprimées par certains usagers et groupes citoyens concernant la gestion du site. Des canaux de communication ont été mis en place, et l’entreprise assure vouloir ajuster ses pratiques. « On reconnaît les enjeux soulevés. Il y a un changement de culture qui s’opère », indique M. Tremblay.

Malgré ces défis, la CMSQ maintient le cap sur ses investissements. Elle insiste notamment sur l’importance du capital humain dans l’industrie du ski, dans un contexte où le recrutement demeure difficile, particulièrement à Hébertville.