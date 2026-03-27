La nouvelle taxation toujours pas annoncée

Si la municipalité unifiée d’Hébertville a fait le dépôt de son premier budget (2026) cette semaine, les citoyens devront toutefois attendre encore quelques mois avant d’obtenir leur nouveau taux de taxation.

Dans le mot du maire, on apprend effectivement qu’à défaut d’avoir reçu l’harmonisation des rôles d’évaluation, certains éléments sont absents du présent budget, comme le taux de taxation par secteur d’activité, les comparatifs budgétaires par rapport aux années précédentes ainsi que les valeurs imposables. C’est le service d’évaluation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est qui est responsable du calcul d’harmonisation.

Selon le premier maire provisoire d’Hébertville, François Claveau, les citoyens devraient être informés de leur futur taux de taxation en juin prochain.

Budget 2026 et plan triennal d’immobilisation (PTI) 2026-27-28

Le budget 2026 d’Hébertville s’élève à 16,8 M$.

Le plan triennal d’immobilisation 2026-2027-2028 de la municipalité prévoit des investissements totaux de 6 M$ pour 2026, de 21,6 M$ pour 2027 et de 15,9 M$ pour 2028. Les investissements sont répartis par secteur (Saint-Bruno, Hébertville et Hébertville-Station).

Parmi les 6 M$ prévus en 2026, 3,8 M$ seront octroyés au secteur de Saint-Bruno, 2,1 M$ à celui d’Hébertville et 93 000 $ à celui d’Hébertville-Station. En 2027, la répartition sera de 2,4 M$ pour Saint-Bruno, de 15,4 M$ pour Hébertville et de 3 M$ pour Hébertville-Station. Enfin, pour 2028, le PTI comprend des investissements totalisant 3,4 M$ à Saint-Bruno, de 9,4 M$ à Hébertville et de 3 M$ à Hébertville-Station.