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Soutien financier aux entreprises

Alma bonifie ses outils d’intervention

Yohann Harvey Simard
Le 09 avril 2026 — Modifié à 09 h 05 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

La Ville d’Alma a adopté et présenté plusieurs mesures de soutien aux entreprises, notamment pour celles au centre-ville ou qui souhaitent s’y installer, lors de la plus récente séance de son conseil municipal.

D’abord, la municipalité a annoncé la mise en place d’un nouveau programme de crédit de taxes visant à encourager les investissements immobiliers à Alma. Le programme s’adresse aux entreprises propriétaires réalisant des projets de construction, d’agrandissement ou de rénovation d’un bâtiment principal entraînant une augmentation minimale de 100 000 $ de sa valeur foncière.

Accordé sur une période de cinq ans, ce crédit pourra atteindre un maximum de 50 000 $. Ce crédit sera de 100% la première année, 80 %, 60%, 40% et 20% pour les quatre autres années.

Une bonification importante est également réservée aux entreprises qui choisiront de s’implanter dans le Parc écoresponsable de la rue Hubert-Reeves. Celles-ci pourront bénéficier d’un crédit de taxes de 100 % pour les deux premières années, puis de 80 %, 60 % et 40 % pour les années subséquentes.

Un incitatif supplémentaire pour la revitalisation du centre-ville

Dans la foulée de son Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville, la Ville a aussi amélioré ses outils d’intervention économiques afin d’encourager l’utilisation de matériaux durables, notamment dans le cadre de travaux de maçonnerie liés à la rénovation de façades.

Une modification apportée au programme d’aide financière et de crédits de taxes permettra ainsi de soutenir davantage ce type d’investissement qui contribue, dit-on, à « l’embellissement durable et à la qualité du cadre bâti ». Cette modification consiste en l’ajout d’une aide fiscale pouvant atteindre 25 000 $ au congé de taxes existant qui pouvait également atteindre 25 000 $, portant donc à 50 000 $ le total du soutien disponible en lien avec l’utilisation de matériaux durables lors de rénovations de façades.

Aide aux PME

Toujours lors de son dernier conseil, Alma a annoncé le versement de cinq subventions par le biais du Fonds de soutien et de développement d’Alma (FSDA).

Les entreprises bénéficiaires sont le Bar laitier Mistouk (2 000 $), le Resto-bar Mario Tremblay (10 000 $), la Boulangerie Farine (50 000 $), L’Atelier textile G&L (15 000 $) et le La Boîte à Dents (15 000 $).

Les subventions du FSDA sont distribuées en deux vagues, soit une au printemps et une autre à l’automne, à concurrence de 250 000 $ par année.

Le fonds s’adresse plus particulièrement aux PME, pour qui les sources de financement se font généralement plus rares, rappelle la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

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