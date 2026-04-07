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Mardi, 07 avril 2026

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Séries éliminatoires

Les Saguenéens suscitent l’engouement pour le début du deuxième tour

Émile Boudreau
Le 07 avril 2026 — Modifié à 09 h 52 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’engouement est déjà palpable à Chicoutimi en vue du deuxième tour des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ). Lundi avant-midi, l’ensemble des 3 759 billets assis disponibles pour les deux premiers matchs des Saguenéens au Centre GeorgesVézina a rapidement trouvé preneur, rapporte Radio-Canada.

Cette fois, la vente s’est déroulée sans embûches. Rappelons qu’à la première ronde, des ratés informatiques avaient forcé l’organisation à poursuivre la vente de billets directement aux guichets. Cette fois, la plateforme de vente en ligne Xpayrience a répondu à la forte demande des partisans.

Les Saguenéens amorceront cette deuxième étape des séries contre un adversaire qui reste à être déterminé. Un classement général des équipes toujours en lice sera établi à l’issue de la première ronde, et la meilleure équipe affrontera la moins bien classée.

Deuxième au classement, derrière Moncton, Chicoutimi croisera ainsi le fer avec la deuxième équipe la moins bien classée. Ses adversaires potentiels sont Charlottetown, Québec, Sherbrooke et Vald’Or. Le format de la série sera également précisé en fonction de la distance séparant les deux villes.

Pendant ce temps, le portrait des séries continue de se préciser ailleurs dans la LHJMQ. Trois affrontements de première ronde sont toujours en cours. Un sixième match a eu lieu lundi soir à Charlottetown entre les Remparts de Québec et les Islanders se concluant à la faveur des premiers, tandis que deux matchs no 7 sont à l’horaire mardi, opposant RouynNoranda à Gatineau ainsi que Shawinigan à Sherbrooke. Les équipes déjà qualifiées pour le deuxième tour sont Moncton, Chicoutimi, BlainvilleBoisbriand, TerreNeuve et Vald’Or.

Rappelons qu’en première ronde, les Saguenéens ont livré une performance remarquable en balayant les Mooseheads d’Halifax en quatre parties, inscrivant 24 buts et n’en accordant que quatre.

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