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Mardi, 07 avril 2026

Sports

Temps de lecture : 39s

La saison de ski de fond s’achève dans la région

Émile Boudreau
Le 07 avril 2026 — Modifié à 10 h 21 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La saison de ski de fond est sur le point de prendre fin au Saguenay–Lac-Saint-Jean, rapport Radio-Canada. La pluie et le verglas des derniers jours ont forcé la majorité des centres de la région à fermer leurs sentiers au cours de la fin de semaine.

Dans les derniers jours, plusieurs sites ont officiellement conclu leur saison, dont le centre Dorval d’Alma, le Norvégien de Jonquière, le Perce-Neige de Bégin et le centre Do-Mi-Ski de Dolbeau-Mistassini. À Chicoutimi, les pistes aménagées au club de golf Le Ricochet ne sont d’ailleurs plus accessibles depuis déjà quelques semaines.

À La Baie, les dameuses du Centre plein air Bec-Scie ont cessé leurs activités samedi. Une fermeture qui survient environ une semaine plus tard qu’à l’habitude, grâce aux températures froides observées au cours de l’hiver.

En date d’hier, seuls les sentiers du Tobo-Ski, à Saint-Félicien, et du parc de la Rivière-du-Moulin demeuraient encore ouverts aux amateurs de ski de fond.

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