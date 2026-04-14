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La consommation de cannabis en hausse au Québec depuis la légalisation

Émile Boudreau
Le 14 avril 2026 — Modifié à 13 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Sept ans après la légalisation du cannabis, la consommation a globalement augmenté au Québec, selon les données de l’Enquête québécoise sur le cannabis 2025, dévoilées aujourd’hui par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). En 2025, 17 % de la population québécoise a consommé du cannabis, comparativement à 14 % en 2018.

Cette tendance générale masque toutefois d’importantes disparités selon l’âge. Le groupe des 15 à 20 ans est le seul pour lequel la proportion de personnes qui consomment du cannabis est plus basse depuis le début de la législation. En 2025, 19 % des personnes de ce groupe d’âge disent avoir consommé du cannabis, contre 28 % en 2018. Si aucune variation notable n’avait été observée entre 2018 et 2021, une tendance à la baisse s’est installée depuis chez les jeunes.

À l’inverse, la consommation des autres groupes d’âges a d’abord augmenté dans les années suivant la légalisation. Chez les 21 à 34 ans, la proportion de personnes consommatrices a grimpé entre 2018 et 2021 pour atteindre 38%, avant de diminuer pour s’établir à 30 % en 2025. Chez les personnes de 35 ans et plus, la consommation demeure toutefois plus élevée qu’en 2018, passant de 8% à 13 % en 2025.

Les habitudes de consommation ont évolué également. Fumer le cannabis demeure la méthode la plus répandue, utilisée par 79 % des consommatrices et consommateurs en 2025. Le vapotage gagne cependant du terrain : près de 28 % des personnes qui consomment du cannabis y ont recours. À l’échelle de l’ensemble de la population québécoise, 4,7 % ont vapoté du cannabis au cours de la dernière année.

Cette pratique est particulièrement en hausse chez les jeunes. Parmi les consommatrices et consommateurs de 15 à 20 ans, la proportion ayant vapoté du cannabis est passée de 24 % en 2019 à 62 % en 2023, pour atteindre 64 % en 2025. Près des trois quarts de ces jeunes en font usage trois jours par mois ou moins.

Enfin, le rapport souligne une exposition non négligeable à la publicité liée au cannabis, surtout sur les médias sociaux. En 2025, 18 % des personnes de 15 ans et plus ont vu ou entendu des annonces ou promotions commerciales. Cette proportion grimpe à 39 % chez les 15-17 ans et à 36 % chez les 18-20 ans, contre seulement 12 % chez les personnes de 55 ans et plus.

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