SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 16 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 50s

Hébertville

Philippe Lusinchi nommé au poste de directeur général adjoint

Yohann Harvey Simard
Le 16 avril 2026 — Modifié à 10 h 55 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Philippe Lusinchi a été nommé directeur adjoint de la municipalité d’Hébertville dans le cadre de la réorganisation administrative et territoriale découlant de la fusion des municipalités d’Hébertville, d’Hébertville-Station et de Saint-Bruno.

Il a précédemment occupé des postes clés, notamment à la municipalité de Saint-Bruno à titre d’inspecteur-urbaniste et de directeur général adjoint.

Urbaniste de formation, Philippe Lusinchi est titulaire d’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat en sociologie de l’Université d’Ottawa. Il est également membre de l’Ordre des Urbanistes du Québec et cumule plus de quarante années d’expérience en urbanisme, dont plus de vingt ans à des fonctions de direction au sein du milieu municipal.

« Philippe Lusinchi possède une solide expertise en planification, en réglementation et en administration municipale, ainsi qu’une expérience reconnue en gestion d’équipes, en concertation et en accompagnement des instances décisionnelles, ce qui lui a permis de contribuer au développement de plusieurs municipalités de la région », a affirmé la municipalité d’Hébertville par voie de communiqué.

« Dans un contexte de réorganisation administrative et territoriale, M. Lusinchi saura mettre à profit son leadership, sa rigueur et sa capacité de collaboration afin de soutenir efficacement la direction générale, le conseil municipal et l’ensemble de l’organisation », conclut la municipalité.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L’Hôpital d’Alma inaugure un nouveau « salon de départ »
Publié à 6h00

L’Hôpital d’Alma inaugure un nouveau « salon de départ »

L’Hôpital d’Alma a aménagé une salle d’attente spécialement destinée aux personnes qui viennent de recevoir leur congé du centre hospitalier, mais qui doivent attendre l’arrivée de leur transport. La salle d’attente qualifiée de « salon de départ » a été inaugurée cette semaine. Elle est décrite comme un « endroit calme et confortable muni de ...

LIRE LA SUITE

Des dons records pour une deuxième année de suite
Publié hier à 21h55

Des dons records pour une deuxième année de suite

Centraide SLSJ a franchi un nouveau sommet pour une deuxième année de suite lors de sa 45e campagne de financement en amassant 3 886 958 $, soit 225 000 $ (6,2 %) de plus par rapport à la campagne de 2024, qui avait également permis de récolter un montant record. Selon Martin St-Pierre, directeur général de Centraide SLSJ, « ce résultat record ...

LIRE LA SUITE

La Foire Zone Boréale revient pour une troisième édition à Chicoutimi
Publié hier à 15h00

La Foire Zone Boréale revient pour une troisième édition à Chicoutimi

Zone Boréale a levé le voile sur la programmation de la troisième édition de La Foire Zone Boréale, un événement consacré à la mise en valeur de l’identité et du savoir-faire alimentaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le rendez-vous se tiendra les 22 et 23 mai prochains au hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi. Ouverte au grand public, la foire ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES