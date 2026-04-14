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Mardi, 14 avril 2026

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Séries éliminatoires

Le capitaine et le gardien des Saguenéens s’occupent des Remparts

Le 14 avril 2026 — Modifié à 07 h 13 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Un tour du chapeau du capitaine Emmanuel Vermette et un jeu blanc de Lucas Beckman ont permis aux Saguenéens de Chicoutimi de signer, hier, une victoire de 4 à 0 face aux Remparts à Québec et ainsi porter la série à 3-0 en faveur des Bleus.

Le vétéran de 20 ans ouvre la marque en première en faisant dévier un tir d’Alex Huang en avantage numérique. Québec aura une chance en or de créer l’égalité lorsque Liam Lefebvre est expulsé pour une sévère mise en échec à angle mort à l’endroit d’Egan Beveridge. Toutefois, les locaux ne parviendront pas à déjouer le gardien Beckman.

Vermette en ajoute en deuxième avec son septième des éliminatoires, doublant l’avance des siens.

Québec va retirer son gardien en fin de rencontre ce qui va permettre à Tomas Lavoie et Emmanuel Vermette de concrétiser cette troisième victoire dans la série. Devant le filet, Lucas Beckman retire les 12 lancers des Remparts pour mériter son premier jeu blanc des éliminatoires.

Les Saguenéens auront l’occasion de balayer cette série mercredi, lors du quatrième match présenté au Centre Vidéotron.

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