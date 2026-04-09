Un avenir trouble pour le sport-études soccer

L’offre du programme sport-étude soccer du Pavillon Wilbrod-Dufour (PWD) sera réduite l’an prochain en raison de la plus grande difficulté d’accès aux plateaux sportifs du Centre Mario-Tremblay (CMT) et du manque de ressources humaines.

Dans les dernières semaines, des discussions ont eu cours entre l’Association régionale de soccer du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ARS), Soccer Québec et le PWD afin de statuer sur les orientations du sport-études soccer au Pavillon Wilbrod-Dufour.

« Au terme de ces discussions, affirme la direction de l’école, nous sommes arrivés à une entente qui nous permet de maintenir un sport-études soccer en secondaire 3-4-5 au Pavillon Wilbrod-Dufour pour l’année 2026-2027. »

Trois options proposées

Ainsi, lors de la prochaine rentrée scolaire, les élèves de secondaire 3-4-5 ciblés en ligue Excellence (15 à 20 jeunes) auront à choisir entre trois options, explique Benoit Lavoie, président de l’Association régionale de soccer (ARS) Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon les modalités de la première option, les élèves de la ligue Excellence pourront s’inscrire au PWD et participer aux entraînements à Saguenay à raison de trois ou quatre fois par semaine. Un transport sera organisé à partir du PWD, aux frais des parents, afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études à Alma. Les entraînements se feront à Alma pour les deux journées supplémentaires par semaine.

La deuxième option propose aux élèves de la ligue Excellence demeurant au Lac-Saint-Jean de s’inscrire à la Polyvalente d’Arvida, et donc de changer d’école, en contrepartie de quoi l’école paierait leurs frais de transport.

Enfin, la troisième option offre la possibilité aux élèves de secondaire 3-4-5, qu’ils soient dans la ligue Excellence ou non, de continuer de jouer au soccer au PWD, mais à l’intérieur d’une « concentration soccer » plutôt qu’un programme de sports-étude en bonne et due forme.

La directrice par intérim du PWD, Émilie Lapointe, se dit « satisfaite de cette entente », affirmant qu’elle « répond directement aux besoins et à l’intérêt de nos élèves ». « Au Pavillon Wilbrod‑Dufour, nous avons à cœur de maintenir une offre sportive diversifiée, tout en soutenant pleinement la réussite éducative de nos élèves. Nous continuerons de travailler en ce sens. »

La principale différence entre une concentration sportive et un programme de sports-étude réside dans la reconnaissance officielle : les programmes de sport-études sont reconnus par le ministère de l'Éducation et la fédération sportive pour le haut niveau, demandant la conformité à certains standards de performance et d’entraînement et offrant souvent des aides. Les concentrations sportives relèvent quant à elles d’une initiative locale de l'école. Elles sont plus flexibles et sont axées sur la pratique sans lien obligatoire avec une fédération.

« Un standard de sport-études, ça veut dire qu’il y a tant de temps de pratique par semaine. Donc, si on n’est pas capable d’entrer là-dedans, on y va avec une concentration », résume Benoit Lavoie.

Or, au courant des dernières années, la demande croissante pour l’utilisation des plateaux sportifs du CMT a eu pour effet de raréfier les plages horaires disponibles pour la pratique du soccer, rendant parfois impossible l’atteinte des exigences du sport-études.

Les entraîneurs qualifiés se font rares

Par ailleurs, rappelons que le PWD offrait également le programme de sport-étude soccer aux élèves de secondaire 1-2. Toutefois, par manque d’entraîneurs qualifiés, le programme a dû être converti en concentration sportive pour les élèves de premier cycle.

C’est que pour être en mesure d’offrir un programme de sport-études, les écoles doivent aussi s’assurer d’avoir accès à un bassin d’entraîneurs répondant aux standards ministériels. Selon Benoit Lavoie, l’enjeu des ressources humaines menace aussi le maintien du programme au deuxième cycle.

« On a de la misère à trouver des @Ri:coachs@Ri. Au Lac-Saint-Jean, l’ARS a deux partenaires. Le premier, c’est l’école avec ses plateaux et le côté scolaire. Le deuxième partenaire, c’est Le Club de Soccer Boréal d'Alma. Or, présentement, le Boréal d’Alma est en restructuration, il est en train de chercher des ressources humaines, puis nous, nous avons besoin d’eux. »

Benoit Lavoie conclut en soulignant que l’année 2026-2027 sera « une année de transition » au terme de laquelle d’autres changements pourraient survenir.

« Le Pavillon Wilbrod-Dufour n’a pas perdu son sceau sport-études. Donc, dans l’année de transition qu’on va faire, si l’école fait du mouvement en faisant, par exemple, des plateaux le matin et que ça libère des espaces, ça pourra peut-être revenir à comme c’était avant. »