La Marmite Fumante plus vivante que jamais

Depuis son déménagement au rez-de-chaussée des Habitations Coderr, c’est un nouveau souffle qui a été insufflé à la Marmite Fumante d’Alma.

« C’est un gros gain, entre autres dans la salle à manger », souligne d’entrée de jeu Réjean Couture, président de la Marmite Fumante.

L’organisme d’aide alimentaire était auparavant hébergé par le presbytère Saint-Joseph dans le centre-ville d’Alma. Depuis son déménagement, il est passé d’une capacité d’accueil de 28 à 50 personnes. Un véritable soulagement pour la soupe populaire qui sert des repas chauds à en moyenne 63 personnes par jour.

« Avant [au presbytère], on devait parfois faire jusqu’à trois rotations. Donc, ça voulait dire que les gens devaient manger rapidement, tous serrés. Ça n’a rien à voir avec ici où ils ont beaucoup d’espace. Avant, les gens étaient là quinze minutes. Maintenant, ils sont là jusqu’à trois quarts d’heure. Ils prennent le temps de manger, ils jasent », se réjouit de constater Réjean Couture.

La Marmite Fumante s’est efforcée d’informer chacun de ses utilisateurs de son déménagement et les a accompagnés lors de la transition. Jusqu’en juin, l’organisme offre même le transport gratuitement à certains utilisateurs plus éloignés et/ou ayant des problèmes de santé grâce à une contribution de la Ville d’Alma.

« Dans un contexte où les besoins augmentent, nous sommes fiers d’appuyer La Marmite fumante, qui prend soin des membres les plus fragiles de notre population. Cet organisme est un pilier de solidarité à Alma », mentionne d’ailleurs la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

La Marmite Fumante est ouverte du lundi au vendredi de 11 h 15 à 12 h 20. Le vendredi, elle distribue deux repas supplémentaires par personne pour couvrir la fin de semaine. L’organisme distribue entre 115 et 120 repas quotidiennement.

Élargissement des services

Outre l’espace, la soupe populaire jouit dorénavant de beaucoup plus de matériel, notamment multimédia, ce qui lui permet de tenir différentes activités de sensibilisation.

« Le but, c’est que notre salle à manger puisse être un endroit très convivial qui sert à autre chose qu’à manger. Récemment, nous avons eu un atelier sur les dépendances. Il va y en avoir un autre prochainement sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), puis un autre en collaboration avec le Service budgétaire Lac-Saint-Jean sur comment faire un budget. Un peu plus tard, on va aussi avoir une activité où quelqu’un qui s’est sorti de l’itinérance va venir témoigner de son expérience. »

De plus, en se rendant aux Habitations Coderr, les utilisateurs de la Marmite Fumante se voient exposés aux services psychosociaux et d’insertion socioprofessionnelle offerts dans l’immeuble.

Une cuisine à la fine pointe

Enfin, le déménagement de la Marmite Fumante s’est également traduit par une amélioration considérable de ses équipements en cuisine.

Le Groupe Coderr a lui-même subventionné l’achat de plusieurs électroménagers, instruments de cuisson et appareils de refroidissement de calibre industriel. « Ça nous permet de faire des plats encore meilleurs et plus efficacement », estime Réjean Couture.