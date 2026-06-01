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Lundi, 01 juin 2026

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Temps de lecture : 59s

Les Rangers de Kitchener champions de la coupe Memorial 2026

Le 01 juin 2026 — Modifié à 07 h 30 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Les champions de la ligue de l’Ontario, les Rangers de Kitchener, ont couronné un parcours parfait pour remporter la troisième coupe Memorial de leur histoire, en battant les Silvertips d’Everett 6 à 2, dimanche à Kelowna.

Dès le début de la rencontre, les Rangers, en congé depuis mardi, ont débuté la rencontre en force en ouvrant la marque dès la sixième minute. Mais les Silvertips vont répliquer moins de trente secondes plus tard sur le 4e du tournoi de Mathias Vanhanen. Dylan Edwards va redonner les devants aux Rangers avant la fin de l’engagement et Jared Woolley portera la marque à 3-1 en fin de deuxième.

Le match va se décider en début de troisième lorsque les Silvertips écopent de deux punitions de suite. Jack Pridham et Sam O’Reilly marquent dans les 63 premières secondes pour mettre le match hors de portée des Silvertips.

Avec quatre points de match final, Sam O’Reilly des Rangers a mis la main sur le titre de joueur du tournoi. Il est le quatrième joueur à mettre la main sur le titre de joueur de la saison, des séries et de la coupe Memorial après Brad Richards de l’Océanic de Rimouski, Corey Perry et Mitch Marner des Knights de London.

De plus, O’Reilly et son coéquipier Jared Woolley, ont remporté la coupe Memorial avec les Knights de London l’an dernier, devenant les troisième et quatrième joueur à réaliser l’exploit, après Robert Savard et Noah Dobson.

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