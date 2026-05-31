La route 169 est de nouveau accessible

Un accident impliquant un seul véhicule avait forcé la fermeture complète d’un tronçon de la route 169, dimanche, entre Desbiens et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Selon les informations fournies par la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur, un homme dans la vingtaine, aurait perdu la maîtrise de son véhicule avant de dévier de sa voie et de percuter un poteau.

Deux personnes prenaient place à bord de la voiture au moment de l’impact. Le conducteur ainsi que son passager ont été transportés à l’hôpital.

La collision a également entraîné la chute de fils de moyenne tension sur la chaussée. Hydro-Québec a dû intervenir rapidement et procéder à du délestage à distance afin de sécuriser le secteur.

En raison de la situation, la route 169 avait été fermée à la circulation entre Desbiens et la route Saint-André, près de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, mais la circulation à pu reprendre plus tard dans la journée.

Le courant a également été rétabli dimanche soir pour les ménages qui avaient été touchés par la panne d’électricité causée par la collision.