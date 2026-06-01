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Lundi, 01 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 33 s

La fréquentation des cinémas a chuté dans la région en 2025

Le 01 juin 2026 — Modifié à 11 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Selon les plus récentes données de l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec, les cinémas ont de moins en moins la cote au Québec.

Les cinémas de la province ont enregistré 11,5 millions d’entrées en 2025, une baisse notable de 15 % par rapport à 2024, où l’on comptait 13,5 millions de spectateurs. Le recul est encore plus marqué si l’on compare avec la période prépandémique : l’achalandage a chuté de 39 % par rapport à 2019, année où 18,7 millions d’entrées en cinéma avaient été recensées.

Cette tendance à la baisse se reflète également dans la région. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la fréquentation des cinémas a diminué de 15,2 % entre 2024 et 2025, un recul comparable à celui observé à l’échelle provinciale.

Au total, en 2025, 316 980 spectateurs de la région se sont déplacés pour assister à 25 033 projections, générant des recettes totalisant 2 964 395 $. De plus, bien 1 142 films ont été diffusés au Québec cette année-là, les cinémas de la région n’ont présenté que 19,5 % d’entre eux.

Un recul pour le cinéma québécois

La situation est particulièrement préoccupante pour le cinéma québécois. Après une année 2024 exceptionnelle, durant laquelle les productions locales avaient connu un regain d’intérêt, la part de marché des films québécois a chuté de six points de pourcentage pour s’établir à 9 % en 2025, contre 15 % l’année précédente.

Certaines régions, dont le Saguenay–Lac-Saint-Jean, se distinguent toutefois par un intérêt légèrement plus marqué pour les œuvres d’ici. La part de l’assistance consacrée aux films québécois y a atteint 10,3 %, un niveau comparable à celui observé dans la Capitale-Nationale et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Néanmoins, le succès commercial demeure limité. En 2025, seulement deux films québécois, Menteuse et Ma belle-mère est une sorcière, ont généré des recettes dépassant le million de dollars. Ensemble, ils ont cumulé 3,3 millions de dollars, soit plus du tiers des revenus totaux du cinéma québécois cette année-là. À titre de comparaison, cinq productions québécoises avaient franchi ce seuil en 2024.

Les films américains continuent, quant à eux, de dominer largement le box-office québécois. Les cinq longs métrages les plus populaires en 2025 sont tous issus des grands studios américains. En tête de liste, figure : Un film Minecraft, suivi de Lilo & Stitch, Zootopia 2, Avatar : feu et cendre et Monde jurassique : renaissance.

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