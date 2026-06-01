Métabetchouan–Lac-à-la-Croix lance la campagne « Ma ville à 40 km/h »

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a annoncé aujourd’hui le lancement de sa campagne de sensibilisation « Ma ville à 40 km/h », visant à améliorer le respect de la limite de vitesse sur son territoire urbain.

Bien que cette limite ait été étendue à l’ensemble du périmètre urbain en 2025, la municipalité constate que plusieurs automobilistes peinent encore à s’y conformer. Devant des signalements récurrents, l’administration municipale a choisi de privilégier une approche axée sur la sensibilisation.

La campagne débute dès maintenant sous le slogan « Ralentir, c’est penser à ceux que j’aime ». Elle a pour objectif de mobiliser l’ensemble de la population afin de promouvoir une cohabitation sécuritaire sur les routes, en portant une attention particulière aux usagers les plus vulnérables.

« La sécurité de nos citoyens et citoyennes, et plus spécifiquement celle de nos enfants qui fréquentent nos écoles et nos services de garde, ne peut attendre. Avec Ma ville à 40 km/h, nous voulons créer un mouvement collectif où chaque conducteur devient un ambassadeur de la sécurité routière. », a mentionné André Fortin, maire de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Pour atteindre ses objectifs, la Ville prévoit diffuser des messages de sensibilisation à travers les réseaux scolaires et ses plateformes de communication. Elle profitera également des activités estivales pour aller à la rencontre des citoyens et amorcer ce mouvement de mobilisation.

La campagne entend également s’inscrire dans la durée. Une présence constante est prévue dans l’espace public et sur le Web, avec une intensification des actions à l’approche de la rentrée scolaire.

« La réussite de Ma ville à 40 km/h repose sur l’engagement de la communauté. En respectant cette limite, les résidents et les visiteurs contribuent directement à offrir une meilleure qualité de vie et un environnement plus sûr pour tous. La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix réaffirme ainsi son rôle d’acteur engagé dans la protection de ses citoyens et citoyennes et invite la population à s’approprier ce virage sécuritaire », a conclu le maire.