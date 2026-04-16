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Hébertville

Philippe Lusinchi nommé directeur général adjoint

Yohann Harvey Simard
Le 16 avril 2026 — Modifié à 14 h 49 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Philippe Lusinchi a été nommé directeur adjoint de la municipalité d’Hébertville dans le cadre de la réorganisation administrative et territoriale découlant de la fusion des municipalités d’Hébertville, d’Hébertville-Station et de Saint-Bruno.

Il a précédemment occupé des postes clés, notamment à la municipalité de Saint-Bruno à titre d’inspecteur-urbaniste et de directeur général adjoint.

Urbaniste de formation, Philippe Lusinchi est titulaire d’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat en sociologie de l’Université d’Ottawa. Il est également membre de l’Ordre des Urbanistes du Québec et cumule plus de quarante années d’expérience en urbanisme, dont plus de vingt ans à des fonctions de direction au sein du milieu municipal.

« Philippe Lusinchi possède une solide expertise en planification, en réglementation et en administration municipale, ainsi qu’une expérience reconnue en gestion d’équipes, en concertation et en accompagnement des instances décisionnelles, ce qui lui a permis de contribuer au développement de plusieurs municipalités de la région », a affirmé la municipalité d’Hébertville par voie de communiqué.

« Dans un contexte de réorganisation administrative et territoriale, M. Lusinchi saura mettre à profit son leadership, sa rigueur et sa capacité de collaboration afin de soutenir efficacement la direction générale, le conseil municipal et l’ensemble de l’organisation », conclut la municipalité.

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