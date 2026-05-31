La route 169 est fermée entre Desbiens et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Un accident impliquant un seul véhicule force la fermeture complète d’un tronçon de la route 169, en ce dimanche, entre Desbiens et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Selon les informations fournies par la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur, un homme dans la vingtaine, aurait perdu la maîtrise de son véhicule avant de dévier de sa voie et de percuter un poteau.

Deux personnes prenaient place à bord de la voiture au moment de l’impact. Le conducteur ainsi que son passager ont été transportés à l’hôpital.

La collision a également entraîné la chute de fils de moyenne tension sur la chaussée. Hydro-Québec a dû intervenir rapidement et procéder à du délestage à distance afin de sécuriser le secteur.

En raison de la situation, la route 169 demeure fermée à la circulation entre Desbiens et la route Saint-André, près de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Plus de détails à venir.