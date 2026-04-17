Trump annonce un cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël

Donald Trump a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’un cessez-le-feu de 10 jours aurait été signé dans le conflit entre Israël et le Liban. L’accord entrerait en vigueur dès 17h (Heure de l’est) jeudi soir.

Radio-Canada mentionne que sur le réseau Truth Social, Trump affirme que le président libanais, Joseph Aoun, et le premier ministre israëlien, Benjamin Netanyahou, s’étaient entendus pour instaurer la paix entre leurs nations.

Donald Trump confirme également avoir donné des instructions à son vice-président, J.D. Vance, au secrétaire d’État, Marco Rubio, et au chef d’état-major interarmées américain, Dan Caine, de travailler avec le Liban et Israël afin de parvenir à une paix durable. Selon divers médias, Tel-Aviv subissait de fortes pressions de Washington pour conclure une trêve.

Rappelons que l'armée israélienne avait poursuivi ses hostilités avec le Hezbollah, pro-iranien, malgré la trêve conclue la semaine dernière entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement de Benyamin Nétanyahou estimant que la trêve ne s'étendait pas au front libanais. Une interprétation qui a été contestée par Téhéran.