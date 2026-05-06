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Mercredi, 06 mai 2026

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Temps de lecture : 57s

Entre Larouche et Hébertville

L'affaissement d’un ponceau force la fermeture de la route des Fondateurs

Le 06 mai 2026 — Modifié à 07 h 01 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Ville de Saguenay annonce la fermeture complète de la route des Fondateurs, entre les numéros 285 et 325. L’obstruction empêche toute circulation entre Larouche et Hébertville par cette route sur le territoire de Saguenay.

À la suite de premiers signes de problème apparus vendredi dernier, la Ville indique qu’un ponceau de 40 centimètres de diamètre s’est affaissé mardi, ce qui impose la fermeture complète du tronçon.

Les équipes du Service du génie sont à pied d’œuvre pour préparer les travaux, alors que les sondages géotechniques et la caractérisation écologique sont déjà en cours. Tout sera mis en œuvre pour lancer le chantier le plus tôt possible et une fois démarré, celui-ci devrait durer entre 10 et 12 semaines. 

Puisque la circulation est impossible sur cette route, Saguenay annonce que les détours suivants s’imposent. Pour le trajet entre Larouche et Saguenay, la circulation est détournée par la route 170.

Pour la circulation entre Hébertville et Saguenay, il y a deux options, soit prendre les routes 169 et 170 ou traverser le secteur du Lac-Kénogami par la route de Kénogami et le chemin des bâtisseurs.

Pour circuler entre Hébertville et Larouche, il faut passer par les routes 169 et 170. La Ville mentionne finalement que des panneaux à messages variables seront installés à Larouche et sur le territoire de Saguenay, avant le secteur fermé du côté d’Hébertville, afin d’informer les automobilistes à l’avance de l’entrave.  

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