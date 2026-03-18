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Mercredi, 18 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 32 s

Appel aux écoles

Un camp de lecture pour les 14‑18 ans à Péribonka

Emmanuelle LeBlond
Le 18 mars 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Le Musée Louis‑Hémon invite les enseignants à inscrire leurs élèves de 14 à 18 ans à son camp de lecture, où ils pourront prendre part gratuitement à des activités littéraires participatives et enrichissantes à Péribonka.

L’initiative a vu le jour l’an dernier. Un groupe d’élèves de Jonquière s’était déplacé au Musée Louis-Hémon pour vivre un week-end parsemé d’activités littéraires.

« Les jeunes ont vraiment aimé ça, dit la directrice générale de l’institution muséale, Michelle Tremblay. On s’est dit qu’on allait récidiver cette année. On est allé chercher une subvention. On a adapté l’offre aussi. Les jeunes peuvent passer la journée ici à Péribonka. »

Un total de 120 élèves ont la chance de participer au camp de lecture du Musée Louis-Hémon d’ici la fin de l’année scolaire, de mai à juin. Une variété d'activités est proposée, en fonction des disponibilités des partenaires et des besoins des professeurs.

« Ce sont des activités participatives, souligne Michelle Tremblay. Évidemment, il y a la visite du musée. On veut les amener dans la petite forêt au camping municipal pour faire un atelier culture et nature. »

Il est aussi possible d’organiser des rencontres avec les auteurs ou même de tenir des ateliers de création d’histoires.

Le but du camp de lecture est de faire « vivre la littérature » aux élèves. « On sait qu’il y a un moment où les jeunes lisent dans leur vie. On veut qu’ils continuent de lire. On pense que ce qu’il serait bien, c’est qu’ils lisent autrement, par exemple en le liant au territoire. On pense que ça pourrait attirer plus de jeunes qui sont moins portés vers la littérature d’emblée », soutient Michelle Tremblay.

Le Musée Louis-Hémon a aussi le désir d’offrir une offre culturelle diversifiée dans les écoles. « On trouve ça important. Ça fait partie de nos valeurs. Un musée, c’est un lieu de diffusion et d’éducation non officiel. On veut participer à ça et on veut soutenir les professeurs dans leurs offres d’activités littéraires. »

Les enseignants intéressés sont invités à contacter directement le Musée Louis-Hémon pour s’inscrire au camp de lecture. La date limite est le 3 avril.

L’initiative s’adresse à tous les établissements scolaires du Lac‑Saint‑Jean, avec une priorité accordée à ceux du Centre de services scolaire du Pays‑des‑Bleuets.

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