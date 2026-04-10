La Dam-en-Terre présentera une réplique du Dîner de cons

La Dam-en-Terre a levé le voile sur sa programmation théâtrale estivale. En collaboration avec le Théâtre Dream Team, le centre de villégiature situé à Alma présentera la pièce Voleurs d’occasion, une comédie inspirée du célèbre Dîner de cons.

La pièce met en scène le personnage de Denis qui tente de se sortir d’une situation financière précaire en organisant un faux vol de voiture. Pour mener à bien son plan, il s’en remet toutefois à deux garagistes maladroits, et tout ne se passe pas comme prévu.

« On a tous, quelque part, un petit côté voleur d’occasion… Avec cette pièce, on s’amuse à révéler ces travers-là avec beaucoup d’autodérision. C’est le genre de soirée où on décroche pis on rit fort ! », a expliqué le metteur en scène de l’adaptation québécoise de la pièce, Nicolas Létourneau.

Présentée du 2 juillet au 31 août, du mercredi au samedi, la pièce de théâtre sera offerte en formule spectacle ou en souper-spectacle. La Dam-en-Terre mise également sur une variété de forfaits afin de bonifier l’expérience, incluant notamment l’hébergement, le camping et même la location de quais. Les billets sont d’ailleurs déjà en vente sur le site Internet du centre de villégiature.

« Nous avons mis en place une foule de forfaits afin de permettre à nos visiteurs de profiter pleinement de l’expérience Dam-en-Terre, pour une soirée ou un séjour complet chez nous. », a expliqué la directrice des opérations de la Dam-en-Terre à Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean, Guylaine Perron.

Autre nouveauté cette année, le restaurant Le Central assurera le service de traiteur. Les spectateurs pourront savourer un Menu boréal trois services, inspiré des saveurs du terroir, accompagné d’un service de bar.

Enfin, une formule corporative fait son entrée en 2026. Offerte sans minimum de billets, elle permettra aux entreprises d’organiser des soirées privées ou personnalisées, combinant spectacle, souper, hébergement et même des rencontres avec les comédiens.