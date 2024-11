La Microbrasserie Lion Bleu lance sa première gamme de bières sans alcool

La Microbrasserie Lion Bleu d’Alma s’ajuste à la demande de sa clientèle en dévoilant sa nouvelle gamme de bières sans alcool.

Commercialisée sous le nom de « Chauffeur Désigné », la nouvelle gamme est constituée de trois bières, soit d’une blonde infusée à l’hibiscus, d’une blanche aux agrumes avec une touche de coriandre ainsi que d’une IPA.

Les bières ont été concoctées de sorte que l’absence d’alcool ne se remarque à peine, et le résultat est effectivement bluffant. Particulièrement en ce qui concerne la blonde et la IPA, « on jugerait que l’on sirote une bière traditionnelle », affirme Kiriane Mailloux, copropriétaire de la microbrasserie avec David Otis.

La gamme Chauffeur Désigné est en vente dès maintenant à la Microbrasserie Lion Bleu et chez la plupart des détaillants de la région.

Demande à la hausse

Ce dernier soutient que l’arrivée de la gamme Chauffeur Désigné est une réponse directe à la demande croissante de sa clientèle pour les bières sans alcool.

« La demande pour les bières sans alcool est en constante croissance, surtout depuis les trois ou quatre dernières années. Quand on regarde les études de marché de l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ), on voit que les ventes des grands brasseurs sont en baisse, que les ventes de microbrasserie connaissent une légère hausse constante, et que les ventes de bières sans alcool sont celles qui connaissent la hausse la plus marquée! »

En 2025, David Otis s’attend à ce que les produits de la gamme Chauffeur Désigné représentent au moins 15 % de ses ventes.

La Microbrasserie Lion Bleu avait d’abord pris le pouls de sa clientèle en 2023 en lançant l’Eaublonnée, une eau gazéifiée infusée à même du houblon. Les 16 caisses produites avaient rapidement été écoulées.

Achat d’un pasteurisateur

La microbrasserie a par ailleurs dû se doter d’un pasteurisateur, un investissement de 10 000 $, afin de brasser les bières sans alcool. Il en allait d’une nécessité puisque, explique le brasseur David Otis, « le fait qu’il n’y a pas d’alcool dans les bières ouvre la porte à la présence d’éléments pathogènes ».

« Ça nous laisse donc deux façons de s’assurer que la bière sans alcool soit sécuritaire, soit en ajoutant des produits chimiques, comme les sulfites ou le sorbate de potassium, ou en la pasteurisant. Étant donné qu’on voulait éviter d’ajouter des produits chimiques pour que les bières restent le plus naturelles possible, on a opté pour la pasteurisation. »

Le procédé de brassage des bières désalcoolisées est le fruit d’environ un an de travail. Si le procédé de brassage des bières sans alcool ressemble généralement à celui des bières alcoolisées, il comporte toutefois plus de contraintes afin que le produit soit conforme aux normes de l’industrie, précise David Otis.