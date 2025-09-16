Alma offre un appui financier de 600 000 $

La Ville d’Alma a adopté hier, à l’occasion de son plus récent conseil municipal, une résolution visant à soutenir financièrement l’Hôtel Universel d’Alma dans le cadre de l’agrandissement de son centre de congrès, qui pourra accueillir jusqu’à 1 000 personnes au terme des travaux.

Selon le protocole d’entente qui a été entériné, la municipalité s’engage à verser 600 000 $ sur six ans pour la construction de la nouvelle salle de congrès, soit 150 000 $ en 2025 et 90 000 $ lors des années subséquentes.

Selon la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, « cette entente confirme l’engagement de Ville à soutenir la pérennité et l’essor de ce lieu stratégique, appelé à jouer un rôle central dans le développement économique, touristique et culturel de la région ».

Pour Alma, la contrepartie de cette entente consistera en la possibilité d’utiliser gratuitement les services offres par le centre de congrès, précise la mairesse. « En retour, dit-elle, la Ville va recevoir un certain pourcentage pour pouvoir utiliser les services de façon gratuite. »

Sylvie Beaumont rappelle par ailleurs que la « La Loi sur les compétences municipales, à son article 90, permet à une Ville de verser une aide financière à un centre de congrès dans le but de favoriser son développement économique ». Les sommes versées au projet seront ainsi prises à même les surplus budgétaires non affectés de la municipalité.

Le journal Le Lac-St-Jean n’a pas été en mesure de connaître le coût total du projet d’agrandissement ni les échéances des travaux au moment d’écrire ces lignes.

Une nécessité selon Ville d’Alma

Selon Ville d’Alma, l’agrandissement du centre de congrès de l’Hôtel Universel d’Alma constitue « une amélioration majeure qui favorisera l’organisation de congrès et de grands rassemblements ».

« Au-delà des retombées directes pour les commerces, les restaurants et les services d’Alma, dit-on, cette initiative renforcera l’attractivité de la ville afin d’inciter d’autres fournisseurs hôteliers à répondre à un enjeu reconnu : la capacité d’hébergement ».

Toujours selon Ville d’Alma, « selon les plus récentes données, il manquerait environ 200 chambres d’hôtel à Alma pour satisfaire la demande croissante. En consolidant le rôle du centre des congrès, la Ville se positionne comme un catalyseur susceptible d’attirer de nouveaux investissements hôteliers, particulièrement autour du centre des congrès et dans le secteur du centre-ville. »

En concordance avec le PPU

La Ville d’Alma soutient par ailleurs que « cette démarche s’inscrit dans le Plan particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville, qui vise à faire d’Alma une destination moderne, accessible et attractive ».

En ce sens, « l’appui au centre des congrès contribue directement à cette ambition en consolidant Alma comme une ville d’affaires, de culture et de tourisme, tout en créant un effet d’entraînement pour l’hébergement et les services connexes ».