Une hausse de taxes sous la barre des 3 % pour le résidentiel

Le taux de taxation résidentiel passera de 0,68 $ à 0,70 $ par tranche de 100 $ d’évaluation (+ 2,31 %) à Alma en 2026.

C’est ce que révèle le budget 2026 de la municipalité, présenté plus tôt aujourd’hui. Cela correspond à une hausse de 83 $ pour une résidence moyenne évaluée à 269 940 $ desservie en eau et par les égouts, dont le compte de taxes atteindra ainsi les 2 399 $, et de 46 $ pour une résidence de même valeur ne bénéficiant pas de ces services, dont le compte de taxes s’élèvera dans ce cas à 2 084 $.

Pour les immeubles commerciaux, le taux de taxation passera de 1,76 $ à 1,81 $ (+ 3 %). Dans les secteurs agricole et forestier, les taux passeront respectivement de 0,58 $ à 0,59 (+ 2,31 %) et de 0,68 $ à 0,70 $ (+ 2,31 %). Et pour ce qui est du secteur industriel, l’augmentation sera de 5,70 % pour la première tranche de valeur foncière (jusqu’à 30 M$) de même pour la seconde (au-delà de 30 M$).

Services municipaux

En ce qui concerne les services des municipaux, celui de l’aqueduc passera de 190 $ à 196 $ en 2026, celui des piscines de 79 $ à 86 $, celui des égouts de 125 $ à 156 $ et celui des matières résiduelles de 249 $ à 253 $.

Budget

Quant au budget de la municipalité, il augmentera de nouveau de 7 M$ en 2026 pour atteindre 95 227 800 $. Le budget était passé de 80 953 928 $ à 88 137 674 $ de 2024 à 2025.

Au chapitre des dépenses, le poste budgétaire le plus important est celui des Loisirs et de la culture, qui accaparera 15 714 888 $ du budget. Il est suivi par celui des Transports avec 15 363 741 $, poste qui englobe l’entretien des routes, le déneigement et le transport collectif (Taxibus), notamment.

Viennent ensuite les dépenses relatives à la Sécurité publique (Sûreté du Québec et services incendie) avec 11 171 897 $, celles liées à l’Hygiène du milieu (eau potable, traitement des eaux usées, gestion des matières résiduelles) avec 10 418 287 et celles pour à l’Administration générale avec 10 412 531 $.

Du côté des revenus prévus pour 2026, ils proviendront majoritairement, comme à l’habitude, de la perception des taxes foncières (57 M$) ainsi que des profits issus de la vente d’électricité du réseau municipal (17 M$). On anticipe par ailleurs une hausse notable des revenus liés à la prestation de services municipaux, qui totaliseront 6 956 000 $ en 2026, comparativement à 6 234 000 $ en 2025 (+ 722 000 $). Une augmentation qui s’explique notamment par la popularité des services dans le domaine des sports et des loisirs.