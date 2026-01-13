Colabor souhaite se protéger de ses créanciers

Le distributeur alimentaire Colabor, spécialisé dans la restauration, veut se protéger de ses créanciers alors que le distributeur se retrouve dans une situation précaire sans avoir d’investissement possible.

La compagnie a demandé jeudi dernier à la Cour supérieure de la protéger de ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Pour tenter de sortir de l’impasse, le distributeur alimentaire souhaite entamer un processus de vente de la compagnie ou de demande d’investissements pour refluer les capitaux. Pour cette deuxième option, la situation est délicate, car les actions en bourse de Colabor sont suspendues.

Rappelons que le sort s’est acharné sur la compagnie spécialisée dans la restauration, notamment l’été dernier alors que Colabor a été victime d’une cyberattaque dévastatrice, qui lui a fait perdre 8 M$. Le chef de la direction financière, Yanick Blanchard, demeure toutefois optimiste face aux problèmes éprouvés par l’entreprise.

Mentionnons finalement que cette faillite pourrait avoir des conséquences au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors qu’une bonne partie des restaurants régionaux sont alimentés par Colabor et son entrepôt du boulevard St-Paul à Chicoutimi.