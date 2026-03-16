700 000$ jusqu’en 2028 pour le transfert des entreprises agricoles

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, a annoncé le 13 mars dernier la mise en place de l’Initiative ministérielle L’ARTERRE en région.

Cette mesure vise à assurer la pérennité du service de maillage entre les aspirants agriculteurs et les propriétaires d’entreprise agricole dans leurs démarches de jumelage, de reprise ou de partenariat.

Lancé en 2016, ce service est piloté par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec et déployé sur le terrain par des organismes régionaux à travers le Québec dans le but de faciliter l'établissement de la relève et la transmission du patrimoine agricole québécois.

Le gouvernement investira au total plus de 700 000 $ sur deux ans, une somme pouvant atteindre 50 000 $ par région, afin de renforcer le déploiement du service sur le terrain. Ce financement permettra notamment d’embaucher ou de maintenir des ressources spécialisées appelées à accompagner tant les jeunes entrepreneurs agricoles que les propriétaires à la recherche d’une relève, tout en contribuant à la professionnalisation du rôle d’agent de maillage.

« La relève agricole est une priorité pour notre gouvernement. Je le dis souvent : sans relève, il n'y a pas d'agriculture. Transférer une ferme, c'est transmettre le travail d'une vie et souvent de plusieurs générations. Avec L'ARTERRE en région, on souhaite faciliter ces transitions et multiplier les jumelages entre cédants et aspirants agriculteurs. Il y a une relève motivée, formée et innovante partout au Québec, et notre rôle est de créer les conditions pour qu'elle puisse s'établir et faire prospérer nos entreprises agricoles. », a déclaré Donald Martel.