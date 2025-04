Querelle de candidats et aluminium retiennent l’attention

Berceau de l’industrie de l’aluminium au Canada, la circonscription remaniée de Jonquière a été l’occasion pour les candidats à l’élection fédérale d’y aller de quelques propositions visant à protéger ce secteur, dans le contexte d’imposition de tarifs douaniers. La querelle entre le bloquiste sortant Mario Simard et la candidate conservatrice Fanny Boulanger figurent au tableau des événements retenus.

Pendant la courte campagne, le député sortant Mario Simard entend obtenir un nouveau mandat des citoyens en misant d’abord sur la crédibilité du travail accompli. Lui et ses collègues bloquistes se sont engagés à soutenir la création d’un observatoire régional et indépendant sur l’aluminium dans le cadre d’un programme régional dévoilé conjointement. S’ajoute la création d’un Fonds sectoriel pour la transformation de l’aluminium financé à même les contre-tarifs imposés par l’administration Trump. La reconnaissance exclusive du Québec sur l’habitat du caribou forestier figure à l’agenda du bloquiste.

La candidate du Parti conservateur, Fanny Boulanger, aura su tirer son épingle du jeu lors des débats auxquels elle a participé en soulevant, entre autres, la question de la sécurité des femmes circulant dans les lieux publics. Le sujet aura été l’objet d’une querelle entre elle et le bloquiste Mario Simard portant sur les différences physiques entre hommes et femmes. La campagne a été l’occasion pour elle de faire valoir son aplomb acquis après avoir œuvré comme adjointe de circonscription du député Richard Martel et adjointe parlementaire et responsable des communications à Ottawa.

Le candidat libéral et producteur agricole, William Van Tassel, aura fait peu de bruit pendant la campagne, se contentant de miser sur la crédibilité du premier ministre Mark Carney et les engagements généraux du parti pour se faire élire. La construction de 500 000 logements à l’échelle nationale, le développement de technologies dans la seconde et troisième transformation du bois figurent parmi ses priorités. Des mesures d’aide à la transformation de l’aluminium figurent parmi ses priorités.

L’ex-mairesse de Lamarche et candidate du Nouveau parti démocratique (NPD), Lise Garon, a fait campagne en incitant les électeurs du comté à voter de façon stratégique en étant l’une des premières sur le plan régional à prédire l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire. Mme Garon, une ex-professeure de l’Université Laval, croit que le NPD peut obtenir la balance du pouvoir et ainsi pouvoir imposer l’adoption de nouveaux programmes d’aide liés à la rénovation des infrastructures majeures.