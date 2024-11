Du nouveau pour Transport C. Moar

Contenu commandité

L’entreprise Transport C. Moar, située à Mashteuiatsh, est spécialisée dans le transport de bois de sciage et de copeaux. La compagnie s’est dotée de nouveaux équipements et souhaite agrandir son équipe en 2024.

Transport C. Moar a acquis deux semi-remorques fermées, appelées aussi “Dry-Box” en anglais. Ce dispositif leur permet de transporter des produits spécialisés à l’abri. C’est le cas des palettes en bois spécifiques pour le transport et l’exportation des billettes d’aluminium, qui doivent obligatoirement être acheminées dans des remorques fermées.

L’entreprise a également agrandi sa flotte de véhicules avec l’achat d’un camion-benne 12 roues. Il s’avère utile pour effectuer le transport en vrac de matériaux variés comme le gravier, le sable et l’asphalte. Des entreprises locales d’excavation peuvent bénéficier de ces services.

TRANSPORTER À L’ÉCHELLE LOCALE ET PROVINCIALE

La compagnie dessert à travers tout le Québec pour différents clients, avec des besoins précis. Ses principaux sont Produits forestiers Résolu, Rio Tinto et Sciage GP. D’ailleurs, la société Produits forestiers Résolu a demandé à Transport C. Moar d’augmenter le nombre de camions de transport de bois de sciage, à l’échelle du Lac-Saint-Jean.

Transport C. Moar a également signé un contrat avec l’entreprise Sciage GP, basée aussi à Mashteuiatsh. Sciage GP produit les palettes en bois soutenant les billettes d’aluminium. Transport C. Moar les achemine ensuite dans les usines de Rio Tinto à Alma, La Baie et Jonquière.

« ENCOURAGER LE PLUS POSSIBLE LES JEUNES »

L’équipe, composée de conducteurs, mécaniciens et personnel administratif, compte 42 employés. Actuellement, l’entreprise augmente ses effectifs et recherche deux camionneurs ayant obtenu leur permis de conduire classe 1. « Nous sommes un gros créateur d’emploi à Mashteuiatsh», s’exclame le directeur de Transport C. Moar, James Moar.

Implantée sur son territoire depuis 1996, l’entreprise s’implique dans la communauté innue. En commanditant l’équipe de hockey mineur, la compagnie veut « encourager le plus possible les jeunes», poursuit M. Moar. Un don est aussi réalisé chaque année au Grand Rassemblement des Premières Nations.



1637, RUE NISHK, POINTE-BLEUE • 418 765-3265