Une destination familiale unique au Québec

Contenu commandité

Depuis 2015, le Parc Mille lieux de la Colline, situé à Chicoutimi-Nord, a su se tailler une place de choix parmi les activités familiales les plus prisées dans la région. Dès le 21 juin, des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour la saison estivale.

La réputation de l’endroit n’étant plus à faire, ce sont des dizaines d’organisations, telles que les garderies et les écoles, qui rendront visite au parc encore cet été. Le camp de jour est également populaire et toujours apprécié. Si vous souhaitez faire une réservation, vous pouvez le faire en communiquant au activités@parcmillelieux.com.

Dédié aux jeunes de 2 à 12 ans, aucun adulte n’est admis au Parc s’il n’accompagne pas au moins un enfant. C’est un univers créé pour amuser les plus jeunes et tout a été pensé pour eux, bien que les parents puissent évidemment y prendre plaisir également.

La programmation des activités de l’été sortira sous peu, mais les incontournables seront toujours présents : des personnages colorés pour animer le site, des jeux d’eau, un grand labyrinthe de cèdres naturels, une piste de course avec les voiturettes, les jeux gonflables, le carrousel, le train, la TourTicoli (une tour qui permet d’avoir une vue à couper le souffle !) et une ambiance qui à elle seule vaut le détour. Les jeunes peuvent donc en profiter dans un endroit sécuritaire et amusant.

Bref, il est impossible de s’ennuyer au Parc Mille lieux de la Colline. Vous n’avez même pas à vous soucier de traîner un lunch ou des collations, puisque tout est disponible sur place : vous pouvez acheter un souvenir, une collation, une friandise glacée ou un repas en passant par le Pavillon d’accueil ou la Halte Gourmande. Tout est pensé pour faciliter la vie des familles et faire de votre sortie une journée inoubliable.

Afin de ne rien manquer de la programmation, vous êtes invités à surveiller la page Facebook puisqu’une programmation spéciale à toutes les fins de semaine sera présentée.

Cet été, le Parc Mille Lieux de la Colline sera encore la destination préférée des enfants au Saguenay! Profitez-en dès le 21 juin. Le Parc sera ouvert tous les jours de l’été de 9 h 30 à 16 h 30.

Parc Mille Lieux de la Colline

200, rue Pinel, Chicoutimi (Québec) G7G 3N7

Pour réserver : https://app.reservationpresence.com/parcmillelieuxdelacolline