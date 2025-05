L’Almarathon revient à Alma pour soutenir l’autisme et la pédiatrie

Le quartier Château d’eau d’Alma vibrera au rythme de la troisième édition de l’Almarathon les 31 mai et 1er juin prochains. Durant l’évènement, les participants se lanceront dans un défi d’endurance et de solidarité, parcourant à la marche ou à la course des boucles de 3 ou de 5 kilomètres. Boucles qu’ils répéteront sur une période de 30 heures pour finalement franchir une distance de 25,5 ou de 100 km selon les capacités et objectifs de chacun.

L’Almarathon n’est pas qu’une épreuve physique, c’est un geste de soutien envers les familles vivant avec un enfant malade ou en situation de handicap. Ces familles, elles, doivent surmonter des épreuves sans pouvoir choisir le moment ni les conditions dans lesquelles elles devront les surmonter. En ce sens, peu importe la météo, les coureurs seront au rendez-vous.

Depuis sa création, l’événement a pris de l’ampleur. Après avoir récolté près de 170 000 $ pour Leucan lors des deux premières éditions, l’organisation redéfinit son identité avec un nouveau nom, une nouvelle image et de nouveaux objectifs. Cette année, les dons serviront à soutenir la Fondation Jean Allard, qui œuvre pour la cause de l’autisme, et Les Amis d’Émile, qui contribuent à améliorer les soins pédiatriques à l’hôpital d’Alma.

L’objectif financier de 100 000 $ a presque déjà été atteint, avec 95 000 $ recueillis au moment d’écrire ces lignes.

P articipation

Le nombre de participants témoigne d’ailleurs de l’enthousiasme croissant pour l’événement. De 67 participants la première année, ils sont désormais 240, forçant même la fermeture anticipée des inscriptions.

Parallèlement au défi sportif, une grande fête de quartier prendra place au parc St-Pierre. Jeux gonflables, maquillage, spectacles, danse en ligne, repas sous chapiteau, bingo et ciné-parc ponctueront la fin de semaine.

Enfin, le samedi à minuit, la course illuminée des jeunes promet d’en mettre plein la vue, tandis que le dimanche, le spectacle d’Atchoum le clown ravira petits et grands.