La programmation de mars de Ville d'Alma Spectacles

Contenu commandité

Phéromones - Le jour en pleine nuit

Jeudi 5 mars à la Boîte à Bleuets, à 20 h

Phéromones vous présente Le jour en pleine nuit, un spectacle de lancement incandescent, haut en couleurs et porté par des sonorités dichotomiques. Plus que jamais, la formation rock progressive transmet sa musique avec passion, présentant les chansons de son nouvel EP Le jour en pleine nuit et plus encore.

Papa ours - par Renée Robitaille

Vendredi 6 mars à la Salle Michel-Côté, à 10 h

20$ de rabais à l'achat de 4 billets

Conte pour les 4 à 8 ans

Pour adapter ce conte traditionnel africain, la conteuse abitibienne Renée Robitaille a planté son décor dans les rivières et les forêts du Québec. Soutenue par les musiques d’Étienne Loranger, elle répond avec humour et ingéniosité à l’une des premières grandes questions de la vie.

Mahéja - Eau potable

Samedi 7 mars à la Boîte à Bleuets, à 19 h

Mahéja, c’est un concentré de joie de vivre et d’émotions brutes. Originaire de l’Anse-Saint-Jean, elle charme avec ses textes sincères, son charisme naturel et sa bonne humeur contagieuse. Depuis l’enfance, la musique fait partie de sa vie, et aujourd’hui, elle en fait son chemin.

Bleu jeans bleu - Record NoV

Vendredi 13 mars à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Ce nouveau spectacle allie irrésistiblement leur musique efficace à leur humour décalé, dans une parfaite complicité avec le public — une signature qui fait de Bleu jeans bleu un des groupes chouchous de la scène québécoise.

Les charbonniers de l'enfer - F-I FI, N-I NI !

Dimanche 15 mars à la Boîte à Bleuets, à 14 h

Michel Bordeleau, Michel Faubert, André Marchand et Normand Miron reprennent les grands chemins qu’ils ont tant parcourus. Un ultime tour de leur monde, question de pouvoir offrir une dernière occasion de voir sur les planches, dans un spectacle mis en scène par le regard brillant d’Émile Proulx-Cloutier, 4 charbonniers chanter… Les Charbonniers de l’enfer !

La Boîte à Boldock

Mardi 24 mars et mardi 28 avril à la Boîte à Bleuets, à 20 h

Une soirée mensuelle chapeautée par (on n’pourrait mieux dire) notre Guillaume Boldock national ! Chaque mois, c’est à la Boîte à Bleuets qu’il débarquera avec trois de ses collègues humoristes : Deux premières parties et une tête d’affiche, pour vous donner tout un show.

Ménopause - La parodie musicale

Jeudi 26 mars à la Salle Michel-Côté, à 20 h

Pertes de mémoire, bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, vie sexuelle inerte… ou trop active! Lorsque quatre femmes venant de milieux très différents se rencontrent par hasard dans une vente de lingerie, elles se rendent comptent qu’elles partagent au moins une chose : la Ménopause.

Beyries - En spectacle

Vendredi 27 février à la Salle Michel-Côté, à 20h

Dans ce spectacle, BEYRIES vous invite à entrer dans son univers intime en revisitant les chansons de ses quatre albums : Landing, Encounter, Du feu dans les lilas et Reprises. En français et en anglais, elle interprète ses pièces les plus marquantes.

Obtenez 25 $ de rabais à l'achat de 5 spectacles à prix régulier

Pour acheter vos billets;

Visitez le site almaspectacles.com

Téléphonez au 418 545-3330

Contactez la billetterie au billetterie@ville.alma.qc.ca

Achetez vos billets sur place à la Billetterie de la Salle Michel-Côté, le mercredi de 16h à 19h et à la Bibliothèque d'Alma, sur les heures d'ouverture.

Suivez nous sur Facebook et Instagram !