Un incendie fait un mort au centre-ville d’Alma

Un incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi a coûté la vie à une personne à Alma. Le feu a entièrement ravagé l’immeuble de six logements qui abritait également La Maison de l’impôt, sur la rue Scott, au centre-ville.

Les pompiers ont été appelés peu après minuit pour intervenir. Plusieurs résidents ont pu être évacués à temps, mais une victime n’a pas pu être sortie du bâtiment.

La cause du brasier demeure pour l’instant inconnue. Rien n’indique toutefois qu’il s’agisse d’un acte criminel. Deux techniciens en scène d’incendie doivent se rendre sur place aujourd’hui afin de tenter d’éclaircir les circonstances de l’événement.