Des projets d’envergure au programme à Alma

La Ville d’Alma a fait l’inventaire des investissements en infrastructures qu’elle entend réaliser au cours des trois prochaines années dans le cadre de la présentation de son budget 2026 et de son Plan triennal d’immobilisation (PTI) 2026-2028.

Les investissements prévus totalisent 88,7 M$. De cette somme, 49,4 M$ seront investis en 2026, 23,3 M$ en 2027 et 16,1 M$ en 2028.

Certains investissements sortent du lot, avec en tête de liste un emprunt de 15 M$ en 2026 pour la réfection du stationnement à étages, une infrastructure qualifiée de « cruciale » par la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, pour le développement du centre-ville.

Il s’agit d’un point de vue partagé par le directeur général de Ville d’Alma, Frédéric Lemieux, qui affirme que des opportunités commerciales pourraient glisser entre les doigts de la municipalité si celle-ci n’est pas bientôt en mesure de garantir un certain nombre d’espaces de stationnement. « Nous avons des investisseurs qui s’attendent à ce que l’on fasse », dit-il. Il ajoute que l’option d’entièrement reconstruire le stationnement a été évaluée, mais qu’elle engendrait au bas mot le triple des coûts actuels. Rappelons que de 2020 à 2023, les coûts de réfection du stationnement étagé sont passés de 2 M$ à 8 M$, pour finalement atteindre les 15 M$ selon l’estimation la plus récente.

Immeubles

Au chapitre des sports et des loisirs, Alma prévoit d’injecter 3,1 M$ dans la construction d’un nouveau pavillon d’accueil au Centre de ski de fond Dorval. Pour financer les travaux, la Ville espère obtenir l’aide du gouvernement du Québec par le biais Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), comme ce fût le cas pour la construction de la nouvelle piscine Saint-Sacrement.

Plusieurs investissements seront également effectués relativement à la mise à niveau des immeubles municipaux. En 2027, la Ville entend notamment accorder 2,5 M$ à la rénovation du presbytère Saint-Joseph, dont elle a fait l’acquisition plus tôt cette année dans le but d’y aménager la première Ambassade du vélo et d’y installer le siège social de la Véloroute des Bleuets. Toujours en 2027, Alma envisage d’attribuer la somme provisoire de 3 M$ dans la réfection de son hôtel de ville.

D’autres investissements d’importance sont prévus en 2028 relativement aux infrastructures de sports et de loisirs, comme la somme de 2,5 M$ pour la réfection des conduites de réfrigération des patinoires du Centre Mario-Tremblay et 1 M$ pour refaire la toiture du Centre sportif Mistouk.

Réseau électrique municipal

S’il est source de revenus, le réseau de distribution d’électricité municipal représente parfois des dépenses. En l’occurrence, en 2026, 2,7 M$ devront être investis dans l’acquisition de compteurs intelligents et des équipements connexes ainsi que 600 000 $ pour l’achat de transformateurs aériens et sur socle. Mais surtout, 8,2 M$ devront être injectés dans la réfection du réseau électrique souterrain du quartier Riverbend. À cela s’ajoute, en 2026, une dépense de 900 000 $ pour l’implantation d’un système de facturation numérique et d’un portail Web.

Voirie

Concernant les investissements en voirie, on note en 2026 la somme de 3,2 M$, financée par le Programme d'aide à la voirie locale, pour la réfection de la chaussée et de certains ponceaux du rang Saint-Michel.

Également en 2026, une enveloppe de 6,4 M$, subventionnée elle aussi en bonne partie, servira aux travaux de stabilisation de talus dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie, secteur particulièrement en proie aux glissements de terrain en raison de son sol argileux.

Mobilité durable

Enfin du côté de la mobilité durable, 1,4 M$ iront à l’aménagement d’une piste multiusage allant de la rue Hubert-Reeves au ruisseau Rouge en 2026. Il s’agira de la « colonne vertébrale » du tracé urbain que souhaite mettre en place la municipalité.

Notons aussi la construction d’un nouveau sentier de vélo de montagne à la Pointe-des-Américains en 2026-2027