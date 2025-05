L’Ultimate frisbee veut s’ancrer dans le paysage sportif d’Alma 

Encore méconnu dans la région, l’ultimate frisbee tente une percée à Alma. Forte d’une quarantaine de membres, l’association d’Ultimate frisbee d’Alma veut maintenant passer à la vitesse supérieure. Son conseil d’administration ambitionne de faire rayonner ce sport dynamique et accessible, dans l’espoir d’élargir son bassin de joueurs et d’ancrer davantage la discipline dans la vie sportive locale.

« C’est un sport joué sans arbitre, c’est sans contact, donc ce n’est pas difficile sur le corps. C’est un sport convivial aussi, du moins, au sein de notre association ici à Alma, explique Miguel Goderre, membre du comité d’administration. Il y a un côté compétitif, mais on est tous là pour s’amuser et pour aider les nouveaux qui nous rejoignent. »

L’ultimate frisbee se distingue par ses valeurs. Le respect, la communication et l’esprit d’équipe sont au cœur du jeu. Mais derrière cet esprit communautaire se cache un sport exigeant.

« On court beaucoup, on saute, on plonge, on lance le frisbee, il y a des changements de directions soudains. C’est accessible, mais c’est rapide et intense. »

Fonctionnement

L’Association organise des matchs chaque mercredi soir. Les jeunes de 8 à 12 ans jouent à 18h45, suivis des 13 à 17 ans à 19h45, au pavillon Saint-Sacrement. La ligue adulte se réunit quant à elle à 20h au Collège d’Alma. La première soirée est gratuite pour les jeunes, alors que les adultes paient 15 $ par match ou 95 $ pour la saison.

Pour favoriser l’intégration, des joueurs désignés accompagnent les nouveaux en leur expliquant les règles et en les guidant pendant le jeu.

« On veut vraiment que ce soit facile d’entrer dans la ligue et que les gens se sentent inclus rapidement. »

L’Association regroupe une quinzaine de jeunes et entre 20 et 30 adultes. Pour aller plus loin, le tout nouveau conseil d’administration de sept membres vise à structurer les activités.

Parmi leurs objectifs, on souhaite atteindre 32 joueurs adultes pour former des équipes stables chaque semaine, créer une équipe junior capable de participer à des tournois, et recruter davantage de filles, puisqu’il s’agit d’un sport est mixte.