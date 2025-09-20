Le Saguenay–Lac-Saint-Jean au championnat canadien de soccer

L’équipe masculine U-15 du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau–Chapais a remporté le championnat québécois de la Ligue de développement provincial (LDP) samedi dernier, s’assurant ainsi une place au championnat canadien. C’est la toute première fois qu’une formation de la région accède à ce niveau de compétition.

Les jeunes athlètes ont triomphé en finale face à l’équipe de Granby par la marque de 1-0. Cette victoire s’ajoute à un parcours impressionnant. L’équipe avait terminé au sommet du classement de la saison régulière parmi les 36 formations de la ligue. La semaine précédente, elle avait dû batailler fermement pour l’emporter en demi-finale, dans un duel qui s’était conclu après une intense série de sept tirs au but.

Grâce à ce succès, la formation régionale représentera le Québec lors du championnat canadien, prévu en octobre à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Un accomplissement qui marque une étape importante dans l’histoire du soccer au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Pour le président de l’Association régionale de soccer (ARS), Benoit Lavoie, cette qualification témoigne du niveau atteint par le développement du soccer dans la région.

« Les équipes québécoises performent généralement bien à ce championnat. Mais pour nous, voir une équipe régionale s’y rendre, c’est déjà une victoire historique », souligne-t-il.