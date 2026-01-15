Le Comité Super Bowl Alma remettra plus de 40 000 $ au football scolaire

Le Comité Super Bowl Alma remettra à nouveau un important coup de pouce au football scolaire de la région lors de la 33e édition de sa populaire soirée, prévue le 8 février prochain à La Cage d’Alma. L’organisme prévoit remettre un don totalisant plus de 40 000 $ afin de soutenir le développement de ce sport.

Grâce à l’engagement des membres du conseil d’administration et à une réponse jugée exceptionnelle de la part des partenaires sollicités, plusieurs milliers de dollars seront réinvestis dans l’achat d’équipements, d’uniformes et dans l’amélioration des infrastructures destinées aux jeunes footballeurs de la région.

Invités de marque

Pour l’édition 2026, le joueur invité sera Mathis Tremblay, joueur de ligne défensive avec les Stingers de l’Université Concordia. Originaire de la région, il a amorcé son parcours avec les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour, avant de remporter le Bol d’or division 3 avec les Gaillards de Jonquière en 2023, puis de poursuivre sa carrière au niveau universitaire.

Le président d’honneur de cette 33e édition sera Steve Gagnon, propriétaire de Lac-Saint-Jean Métal, un fidèle participant à la soirée depuis plusieurs années.

Le comité rendra également hommage à un bâtisseur, Mario Thivierge, arbitre au football universitaire depuis 16 ans, qui a notamment participé à 14 grandes finales, dont neuf Coupes Dunsmore et une Coupe Vanier.