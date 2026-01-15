Le Tournoi Midget d'Alma est lancé !

La 53e édition du Tournoi provincial M18 d’Alma est officiellement lancée depuis mercredi et l’effervescence se fait déjà sentir au Centre Mario-Tremblay d’Alma ainsi qu’à l’aréna Samuel-Gagnon de Saint-Bruno. Jusqu’au 18 janvier, l’événement rassemble 42 équipes venues des quatre coins du Québec.

Cette année, 31 formations proviennent de l’extérieur de la région, un chiffre révélateur de la notoriété du tournoi. Les équipes sont réparties en cinq catégories. On en retrouve 10 en classe AA, 8 en classe BB, ainsi que 4 équipes en Division D1 Élite, 8 en Division D1 Relève et 12 en Division D2 chez les juvéniles.

Selon le président du tournoi, Yannick Tremblay, l’engouement s’est fait sentir bien avant la première mise au jeu.

« Les inscriptions au tournoi se sont remplies extrêmement rapidement. On est complet depuis le début septembre, et on a même dû refuser des équipes puisqu’on manquait de places d’hébergement. Il y a des tournois qui ont plus de difficulté dans les dernières années à attirer des équipes de l’extérieur en raison de la situation économique, mais notre réputation nous aide beaucoup », souligne-t-il.

La forte affluence d’équipes et de visiteurs représente aussi une excellente nouvelle pour l’économie locale. Les commerces, les établissements d’hébergement et les restaurants profitent de l’achalandage généré par le tournoi. Fidèle à sa mission, l’organisation remettra l’ensemble des profits à des organismes sportifs et culturels locaux afin de soutenir des initiatives ayant un impact positif dans la communauté.

Programmation

Au-delà de l’action sur la glace, le Tournoi provincial M18 d’Alma se distingue par une programmation festive qui accompagne les matchs tout au long de la semaine. L’ouverture officielle, tenue jeudi soir, est marquée par une performance de Jello Music sur la glace, accompagnée de Mel DL. Le vendredi, dès 19 h, l’équipe de cheerleading du programme d’études du PWD offrira une prestation, alors que l’animation musicale se poursuivra tout au long du week-end avec Jello. Le samedi sera consacré aux familles avec des animations, des clowns et des mascottes, avant une soirée country animée par Alexandra Gauthier au salon-bar du tournoi.

Les amateurs de hockey peuvent également suivre les matchs en direct sur les ondes d’Énergie 94,5, présente sur place vendredi et samedi, et profiter du Salon-Bar Ville d’Alma, un espace convivial pour se rassembler entre parents et partisans.

« La programmation est importante, parce que c’est par là qu’on réussit à faire vivre une expérience unique et incroyable aux joueurs et aux parents. On veut que les visiteurs repartent avec des souvenirs marquants », ajoute Yannick Tremblay.