Suspension exemplaire pour l’entraîneur des Éperviers

Alors que les Marquis de Jonquière ont surpris tout le monde en prenant les devants 2 à 0 dans leur série face aux Éperviers de Sorel, ces derniers ont appris qu’ils devront se passer de leur entraîneur-chef pour le reste de la série.

Christian Deschênes a été suspendu pour cinq rencontres par le comité de discipline à la suite du match numéro 2 présenté samedi dernier au Palais des Sports de Jonquière.

En troisième période, les officiels ont indiqué la direction du vestiaire à Deschênes après que celui-ci eut lancé de l’eau sur un des arbitres durant une séquence précédente. Le grand manitou des Éperviers est sorti frustré de son banc en brassant l’abri qui mène au vestiaire.

Le geste n’aurait pas été filmé par la caméra qui diffuse la rencontre mais ce sont les juges de lignes qui auraient aperçu le geste.