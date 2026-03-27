SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 27 mars 2026

Sports

Temps de lecture : 2 min 6 s

Une centaine d’employés s’activent 

Dans les coulisses d’un match des Sags 

Janick Émond
Le 27 mars 2026 — Modifié à 12 h 30 min le 26 mars 2026
Par Janick Émond - Journaliste

Dans les coulisses d’un match des Saguenéens de Chicoutimi, il y a bien plus que 20 joueurs sur la glace. À l’abri des projecteurs du Centre Georges-Vézina, une véritable fourmilière humaine s’active du matin jusqu’à tard le soir pour livrer une expérience sans accroc aux partisans. 

« On est environ 90 à 95 personnes qui travaillent à l’aréna le jour d’un match. C’est comme si on avait 90-95 petites fourmis qui font des tâches qui ne paraissent pas, mais qui font toute la différence », image le directeur des opérations, Sylvain Proulx.  

Pour un match prévu en après-midi, les premiers employés entrent en poste dès 8 h ou 9 h. Pendant que l’équipe permanente lance la machine, les cuisines s’activent déjà. 

« Les cuisiniers arrivent tôt pour préparer la nourriture, les sauces à poutine, s’assurer que tout est prêt. C’est un travail qui se fait même toute la semaine avec les commandes à l’avance », explique-t-il. 

Au fil des heures, l’aréna se remplit tranquillement… mais pas encore de partisans. Ce sont plutôt les employés qui prennent place, chacun avec une mission bien précise. En début d’après-midi, tout est en place pour accueillir les foules. 

Pendant le match : l’art de ne pas se faire remarquer 

Une fois la rondelle déposée, le travail est loin d’être terminé. Bien au contraire. 

« Toutes les équipes sont en communication. On s’assure que ça circule bien, que tout le monde est en sécurité et que chaque département a ce dont il a besoin. » 

Et comme dans toute grande machine, des imprévus surviennent. 

« Un scanner qui ne fonctionne pas, une file qui ralentit… il faut trouver des solutions rapidement. On réussit souvent à se virer sur un 10 cennes. » 

Le succès, lui, se mesure dans la discrétion. 
« C’est comme les arbitres. Si personne ne parle de toi, c’est que tu as bien fait ton travail. On veut que les gens repartent en parlant du match, pas de problèmes d’organisation. » 

Des vedettes… dans l’ombre 

Si les joueurs sont les héros aux yeux du public, le directeur des opérations insiste, les véritables artisans de l’expérience se trouvent souvent loin de la glace. 

« Les gens viennent pour les joueurs, et c’est parfait. Mais en coulisses, des vedettes, on en a plein. » 

Après le match, pas question de relâcher 

Quand la foule quitte l’aréna, une autre étape commence. 

« On fait des débriefings, des inventaires, on parle des bons coups et des moins bons. Chacun connaît sa tâche, donc ça va rondement », explique-t-il, précisant que le nettoyage est assuré par la Ville. 

Des journées qui s’étirent parfois de 8 h à minuit. 
« Mais c’est une passion. On tripe sur ce qu’on fait. Et de voir l’équipe avoir du succès, ça nous fait vibrer nous aussi. » 

Quand les buts font monter les ventes 

Fait amusant, la performance sur la glace a un impact direct sur les ventes. 

« Quand l’équipe joue bien et marque beaucoup de buts, les ventes de poutine, de popcorn, de bière et d’articles promotionnels augmentent. » 

Il donne en exemple un récent match du jeudi soir.  
« Les Sags ont compté 13 buts. Normalement, le jeudi, c’est plus tranquille, mais là, on a eu des chiffres records. » 

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Georges Vézina sacré personnage historique ce vendredi
Publié à 11h31

Georges Vézina sacré personnage historique ce vendredi

C’est ce vendredi avant-midi que l’ex-gardien de buts Georges Vézina sera sacré personnage historique. La cérémonie, prévue ce matin à l’amphithéâtre auquel on a donné son nom, sera dirigée par le ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard. Ce dernier agira au nom du ministre de la Culture et des ...

LIRE LA SUITE

Quatre équipes de la région médaillées à Barcelone 
Publié hier à 15h58

Quatre équipes de la région médaillées à Barcelone 

Quatre équipes du programme sport-études des Pionniers du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont pris la direction de l’Espagne à la mi-mars pour participer à un tournoi international à Barcelone, une expérience qu’ils décrivent comme mémorable et au cours de laquelle deux formations ont mis la main sur des médailles.  Au total, 48 joueurs, sept entraîneurs ...

LIRE LA SUITE

La vente de billets ce fera en présentiel
Publié hier à 10h35

La vente de billets ce fera en présentiel

Après bien des tergiversations, on apprend que la vente de billets des deux premiers matchs des séries des Saguenéens de la Ligue de hockey junior maritime du Québec se feront en présentiel dès ce soir jeudi. Les Saguenéens de Chicoutimi ont pris la décision de compléter la vente des billets pour les matchs 1 et 2 directement aux guichets du Centre ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES