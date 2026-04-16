SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 16 avril 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 41 s

Un 10e gala pour l’Académie de boxe d’Alma 

Janick Émond
Le 16 avril 2026 — Modifié à 18 h 50 min
Par Janick Émond - Journaliste

L’Académie de boxe Le Pugiliste d’Alma franchira un cap important le 16 mai prochain, alors qu’elle présentera la 10e édition de son gala annuel au Centre Mario-Tremblay. Pour l’occasion, l’organisation proposera une formule bonifiée avec deux cartes distinctes, une première.  

« Pour la première fois, on organise un gala double. On présentera une carte d’environ 12 combats en après-midi, et en soirée on présentera une carte là aussi d’environ 12 combats avec des boxeurs avec plus d’expérience », explique le directeur général, Maxime Dallaire. 

Le programme de l’après-midi mettra en vedette la relève, avec des boxeurs qui en seront à leurs débuts en compétition. Des démonstrations impliquant des athlètes du programme sport-études sont également prévues, dans un cadre encadré et sans verdict officiel.  

« C’est vraiment dans le but de faire vivre une expérience de combat et de gala à ces athlètes », précise-t-il. 

En soirée, la carte prendra une tournure plus compétitive, avec des pugilistes comptant au moins cinq combats à leur actif.  

« Comme une carte de gala normale, plus on avance dans la soirée, plus les boxeurs ont de l’expérience et ils sont bons. À l’exception d’un affrontement, chaque combat devrait inclure un représentant de notre club. »  

Incontournable 

Au fil des ans, l’événement a pris de l’ampleur, au point de s’imposer comme un rendez-vous important dans le milieu de la boxe amateur.  

« Le gala est en train de devenir un incontournable, pas seulement dans la région, mais au Québec. On est probablement dans le top 5 des gros galas », affirme-t-il.  

Cet engouement se traduit notamment par l’intérêt de plusieurs clubs, dont certains provenant de l’extérieur. 

« Les clubs nous contactent tôt dans la saison. Je pense à St-Hyacinthe qui auront sept boxeurs qui vont venir le 16 mai. » 

Expérience 

L’organisation profitera aussi de cette 10e édition pour bonifier l’expérience des spectateurs. Après des investissements sur le plan visuel l’an dernier, notamment avec l’installation d’écrans, l’accent sera mis cette fois sur l’ambiance sonore.  

« On aura des micros placés un peu partout autour du ring  pour mieux entendre ce qu’il se passe sur le ring. » 

Les écrans seront également repositionnés au-dessus du ring afin de recentrer l’attention. 

L’événement pourrait attirer entre 600 et 800 spectateurs en soirée, tandis que l’assistance en après-midi est estimée entre 150 et 200 personnes. 

Au-delà du spectacle, le gala constitue une source de financement importante pour l’Académie. Les fonds amassés permettront notamment de soutenir les déplacements des athlètes en compétition.  

« C’est un moyen de financement pour nous », conclut Maxime Dallaire. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des honneurs pour les Saguenéens de Chicoutimi
Publié à 11h37

Des honneurs pour les Saguenéens de Chicoutimi

C’est ce jeudi qu’ont été dévoilés  les récipiendaires des huit trophées individuels remis par la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, dans le cadre du Gala des Rondelles D’Or, alors que les Saguenéens de Chicoutimi étaient en évidence dans quatre catégories. Ce sont finalement deux représentants sur quatre des Bleus qui se sont vu décerner ...

LIRE LA SUITE

Et un autre coup de balai pour les Saguenéens
Publié à 9h00

Et un autre coup de balai pour les Saguenéens

Qui arrêtera les Saguenéens dans leur quête de la Coupe Gilles-Courteau de la Ligue de hockey junior maritimes du Québec? Les bleus ont donné mercredi soir à Québec un autre coup de balai dans la série qui les opposait aux Remparts, blanchissant la formation par le pointage de 5 à 0.  La formation de Yanick Jean, bien qu’elle évoluait mercredi au ...

LIRE LA SUITE

Le capitaine et le gardien des Saguenéens s’occupent des Remparts
Publié le 14 avril 2026

Le capitaine et le gardien des Saguenéens s’occupent des Remparts

Un tour du chapeau du capitaine Emmanuel Vermette et un jeu blanc de Lucas Beckman ont permis aux Saguenéens de Chicoutimi de signer, hier, une victoire de 4 à 0 face aux Remparts à Québec et ainsi porter la série à 3-0 en faveur des Bleus. Le vétéran de 20 ans ouvre la marque en première en faisant dévier un tir d’Alex Huang en avantage ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES