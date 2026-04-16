Un 10e gala pour l’Académie de boxe d’Alma 

L’Académie de boxe Le Pugiliste d’Alma franchira un cap important le 16 mai prochain, alors qu’elle présentera la 10e édition de son gala annuel au Centre Mario-Tremblay. Pour l’occasion, l’organisation proposera une formule bonifiée avec deux cartes distinctes, une première.

« Pour la première fois, on organise un gala double. On présentera une carte d’environ 12 combats en après-midi, et en soirée on présentera une carte là aussi d’environ 12 combats avec des boxeurs avec plus d’expérience », explique le directeur général, Maxime Dallaire.

Le programme de l’après-midi mettra en vedette la relève, avec des boxeurs qui en seront à leurs débuts en compétition. Des démonstrations impliquant des athlètes du programme sport-études sont également prévues, dans un cadre encadré et sans verdict officiel.

« C’est vraiment dans le but de faire vivre une expérience de combat et de gala à ces athlètes », précise-t-il.

En soirée, la carte prendra une tournure plus compétitive, avec des pugilistes comptant au moins cinq combats à leur actif.

« Comme une carte de gala normale, plus on avance dans la soirée, plus les boxeurs ont de l’expérience et ils sont bons. À l’exception d’un affrontement, chaque combat devrait inclure un représentant de notre club. »

Incontournable

Au fil des ans, l’événement a pris de l’ampleur, au point de s’imposer comme un rendez-vous important dans le milieu de la boxe amateur.

« Le gala est en train de devenir un incontournable, pas seulement dans la région, mais au Québec. On est probablement dans le top 5 des gros galas », affirme-t-il.

Cet engouement se traduit notamment par l’intérêt de plusieurs clubs, dont certains provenant de l’extérieur.

« Les clubs nous contactent tôt dans la saison. Je pense à St-Hyacinthe qui auront sept boxeurs qui vont venir le 16 mai. »

Expérience

L’organisation profitera aussi de cette 10e édition pour bonifier l’expérience des spectateurs. Après des investissements sur le plan visuel l’an dernier, notamment avec l’installation d’écrans, l’accent sera mis cette fois sur l’ambiance sonore.

« On aura des micros placés un peu partout autour du ring pour mieux entendre ce qu’il se passe sur le ring. »

Les écrans seront également repositionnés au-dessus du ring afin de recentrer l’attention.

L’événement pourrait attirer entre 600 et 800 spectateurs en soirée, tandis que l’assistance en après-midi est estimée entre 150 et 200 personnes.

Au-delà du spectacle, le gala constitue une source de financement importante pour l’Académie. Les fonds amassés permettront notamment de soutenir les déplacements des athlètes en compétition.

« C’est un moyen de financement pour nous », conclut Maxime Dallaire.