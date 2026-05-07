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Soccer Haut-du-Lac 

Les clubs de soccer s’unissent afin d’offrir un premier programme élite dans le haut-du-lac 

Janick Émond
Le 07 mai 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Janick Émond - Journaliste

Les clubs de soccer de Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau franchissent une étape importante dans le développement du sport dans le Haut-du-Lac en unissant leurs forces pour lancer Soccer Haut-du-Lac, une nouvelle ligue élite destinée aux catégories U13 à Senior. 

Initiée par le Club de soccer de Saint-Félicien, cette structure vise d’abord à freiner l’exode des jeunes talents vers les grands centres.  

« On a lancé ce programme puisqu’on veut garder nos talents dans le Haut-du-Lac. On veut arrêter l’exode de nos jeunes vers Alma et Saguenay. On veut s’assurer de pouvoir offrir une structure de soccer élite à ceux qui le veulent et qui ont le niveau pour y jouer », explique le président par intérim du club félicinois, Simon Gobeil. 

Au-delà de la rétention des joueurs, le projet se veut un véritable levier de développement.  

« L’objectif est de supporter les jeunes dans leur développement physique, mental, tout en apprenant à se dépasser dans la compétition », ajoute-t-il.  

Une mission qui résonne particulièrement dans un contexte où plusieurs jeunes devaient quitter leur milieu pour poursuivre leur progression.  

« Ça faisait mal au cœur de former des jeunes, de les voir grandir, de les voir se développer, et finalement de les voir partir vers d’autres clubs puisqu’on n’avait pas une structure adaptée pour eux. On veut leur donner les outils, leur montrer qu’on croit en eux et qu’on veut les aider à aller loin. » 

Un projet qui date 

L’idée d’un programme élite dans la région ne date pas d’hier, mais sa concrétisation s’est faite à une vitesse surprenante.  

« Ça faisait quelques années qu’on en parlait. On se disait que ça serait intéressant de rassembler les talents du Haut-du-Lac et de créer quelque chose de grand. L’équipe s’est agrandie pour aller chercher les connaissances nécessaires, notamment pour obtenir la licence de la Ligue de développement interrégionale (LDIR), et le projet a avancé extrêmement rapidement. Tout s’est fait en deux à trois mois seulement », souligne M. Gobeil. 

Début des activités 

Le programme est déjà en marche, et la saison s’amorcera officiellement le 9 mai. Les équipes disputeront un calendrier de 16 matchs, dont huit à domicile, tous présentés à Saint-Félicien, seul endroit disposant de terrains adaptés à ce niveau de jeu. Les autres rencontres auront lieu ailleurs dans la province, principalement dans la région de Québec, avec quelques arrêts à Jonquière et Alma. 

Pour cette première année, environ une cinquantaine de joueurs font partie de Soccer Haut-du-Lac.  

Enfin, l’encadrement des athlètes constitue un autre point fort du programme.  

« On est chanceux, on n’a pas eu de difficulté à trouver du personnel qualifié. On a Frank Polle comme directeur technique et entraîneur-chef du programme, entouré d’un groupe d’entraîneurs qui sont des joueurs du club de soccer du Cégep de Saint-Félicien », conclut Simon Gobeil. 

 

 

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