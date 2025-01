Le conducteur d'autobus décédé hier travaillait pour Groupe Autocar Jeannois

L’homme décédé hier dans un accident de la route alors qu'il était au volant d'un autobus scolaire était à l’emploi du Groupe Autocar Jeannois. L’entreprise s’est exprimée publiquement ce matin par voie de communiqué.

« En premier, nous offrons toutes nos sympathies à la famille et aux proches ainsi qu’à tous nos conducteurs. Dans la vie d’une entreprise, c’est un triste événement et nous sommes sous le choc », mentionne Stéphane Lefebvre, président-directeur général du Groupe Autocar Jeannois.

« Dès les premières minutes, poursuit-il, nous avons mis tout en œuvre pour soutenir tous nos employés », ajoutant que du soutien psychologique sera mis à la disposition de la famille du défunt dès aujourd’hui.

Rappelons qu’un adolescent était aussi présent dans l’autobus au moment de l’accident. Ce dernier s’en est sorti indemne. La collision est survenue lundi en soirée sur la rue Joseph W. Fleury, entre Alma et L’Ascension. Il s’agissait d’un face-à-face entre deux véhicules, à savoir l’autobus et un camion-citerne.

Un troisième véhicule a percuté les deux premiers. Son conducteur n’a pas non plus été blessé. Quant au conducteur du camion-citerne, il a été grièvement blessé et a été transporté au centre hospitalier hier soir.

« Pour notre part, nous collaborons avec la Sûreté du Québec dans le cadre de l’enquête. Le Groupe Autocar Jeannois mettra en place, dès la première heure, un service d’aide et de soutien psychologique avec une équipe d’intervenants de la Santé publique pour bien accompagner le personnel et répondre à leurs questions qui affecte toute l’organisation. »